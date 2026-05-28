Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку продовжує моніторинг сумнівних інвестиційних проєктів. Цього разу «чорний список» регулятора поповнився двома новими платформами, що мають ознаки шахрайства. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
28 травня 2026, 16:23
НКЦПФР попередила про нові шахрайські інвестпроєкти
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Хто потрапив до списку
Перелік потенційно небезпечних фінансових проєктів поповнився ще двома платформами:
- «Alantra Capital Markets (ACM)»
- «Evoltex»
Зазаначається, що на сьогодні загальна кількість сумнівних проєктів налічує 470. Усі вони мають ознаки порушення законодавства або можливого шахрайства. Ознайомитися з повним переліком можна за цим посиланням.
Як розпізнати шахраїв
У НКЦПФР зазначають, що типовими ознаками небезпеки є:
- відсутність ліцензій та юридичної інформації про засновників,
- приховування офіційних звітів про діяльність.
- відсутність державного нагляду,
- використання агресивної реклами,
- обіцянка надприбутку,
- замовчування про будь-які ризики втрати коштів.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі