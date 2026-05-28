28 травня 2026, 13:55

Київрада планує позичити 50 млн євро у ЄБРР на відновлення енергетики

Київрада планує погодити залучення 50 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для підтримки фінансової стабільності КП Київтеплоенерго. Відповідний проєкт рішення підготував Департамент фінансів КМДА у середу, 27 травня, повідомляє Informator.

Деталі

Залучені кошти планують спрямувати на відновлення об'єктів тепло- та електроенергетики, пошкоджених внаслідок російських атак, а також на забезпечення стабільної роботи системи теплопостачання столиці.

У міській владі зазначають, що без додаткового фінансування підприємству буде складно реалізувати заплановані заходи та підготувати Київ до наступного опалювального сезону.

У пояснювальній записці до проєкту рішення зазначається, що масовані ракетні та дронові удари по енергетичній інфраструктурі України та Києва призвели до значних пошкоджень об'єктів електро- і теплоенергетики. Наразі Київтеплоенерго відновлює інфраструктуру за рахунок власних обігових коштів і бюджету міста, однак цих ресурсів уже недостатньо.

Місто планує здійснити місцеве запозичення відповідно до Бюджетного кодексу України та закону «Про місцеве самоврядування в Україні». Проєкт рішення також передбачає погодження умов кредитування Міністерством фінансів.

У КМДА зазначають, що залучення коштів ЄБРР має посилити енергетичну стійкість столиці та допомогти своєчасно підготувати місто до опалювального сезону 2026−2027 років.

Це не перший випадок, коли Київ залучає фінансування від ЄБРР для потреб теплоенергетичної галузі. У 2024 році Київрада вже отримувала кредит ЄБРР у розмірі 50 млн євро для підтримки фінансової стійкості Київтеплоенерго.

Кредит було залучено строком на 5 років під 2,5% річних із погашенням двічі на рік. Тоді ж місто отримало додатковий інвестиційний грант у 5 млн євро від США в межах «Програми забезпечення стійкості».

«Мінфін» писав, що Кабінет міністрів України виділив із резервного фонду державного бюджету 3 млрд грн на екстрене облаштування додаткових джерел тепла. За ці кошти планують придбати та встановити 216 блочно-модульних котелень, щоб забезпечити стабільне теплопостачання в будинках та квартирах в умовах російського енергетичного терору.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
