Ісландія стала найдорожчою країною світу — уперше з 2018 року випередила Швейцарію

За підрахунками місцевої профспілки, Ісландія знову стала найдорожчою країною світу, вперше за багато років випередивши Швейцарію, повідомляє Bloomberg .

Економіст профспілки службовців Viska Вілхьялмур Хільмарссон, який використовував дані статистичного органу Євростату та ісландського центрального банку, розповів, що рівень цін «в країні вогню та льоду» зараз перевищує швейцарський на три процентні пункти.

За даними Євростату, востаннє ціни в Ісландії перевищували швейцарські у 2018 році.

Видання зазначило, що ця ситуація ілюструє проблеми невеликої атлантичної економіки, яка історично схильна до періодів підйому та спаду.

Пояснюється, що постпандемічний сплеск у сфері туризму — її головного двигуна зростання — спричинив економічне відновлення та зростання цін, яке центральний банк намагається стримати.

«Туризм є одним із головних чинників інфляції у сфері послуг. Тиск попиту з боку туризму спричинив зростання заробітної плати. Ще одним важливим компонентом є житловий сектор, на який туризм впливає безпосередньо. Туристи, наприклад, через AirBnB конкурують із місцевими мешканцями за житло», — зазначив Хільмарссон.

Дані Євростату за 2024 рік, які є останніми в відкритому доступі, показують, що рівень цін у Швейцарії, скоригований на купівельну спроможність, перевищує рівень Ісландії більш ніж на 7 процентних пунктів.