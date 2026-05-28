Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
28 травня 2026, 13:37

Чи потрібно Україні повертати 90 млрд євро кредиту ЄС: Міністр пояснив умови

Україна повертатиме кошти лише, якщо росія виплатить репарації. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко пояснюючи умови угоди з ЄС про кредит в 90 млрд у Верховній Ради 28 травня.

Україна повертатиме кошти лише, якщо росія виплатить репарації.
Сергій Марченко

Умови надання кредиту

Механізм передбачає, що фінансовий тягар для України буде мінімальним і залежатиме від компенсацій з боку росії, пояснив міністр фінансів.

З цих 90 млрд євро 60 млрд передбачені на розвиток оборонно-промислового комплексу, 30 млрд — на підтримку державного бюджету. На поточний рік уже розподілено 28,3 млрд євро — на закупівлю озброєння та 16,7 млрд євро — на макрофінансову допомогу (включно з програмами підтримки ЄС).

Передісторія

Як писав «Мінфін», 28 травня Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС про позику для України на суму до 90 млрд євро. За відповідний законопроєкт № 0376 проголосували 298 народних депутатів.

Документ дозволяє залучити фінансову допомогу від ЄС у 2026−2027 роках. Кошти спрямують на покриття дефіциту держбюджету, макроекономічну стабільність та посилення оборонно-промислового потенціалу.

Основну суму позики планують погашати за рахунок репарацій від рф, а відсотки покриватиме бюджет ЄС.

У четвер, 23 квітня, Рада ЄС схвалила остаточне рішення, необхідне для запуску нового фінансового інструменту для України — Ukraine Support Loan обсягом до 90 млрд євро на 2026−2027 роки.

Фінансування залучатиметься через запозичення ЄС на міжнародних ринках капіталу, а зобов’язання за ними будуть забезпечені бюджетним резервом Європейського Союзу.

Для надання позики внесено зміни до багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021−2027 роки, що створює правові підстави для запозичення та подальшого спрямування коштів Україні.

Очікується, що у 2026 та 2027 роках Україна отримуватиме по 45 млрд євро щороку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 11

The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
28 травня 2026, 13:42
Ясно, значить як мінімум до кінця 2027 року будуть викрадати і бусифікувати українців, гойда нах
Ну і чекаємо на нові корупційні скандали в Україні, без цього ніяк
EconomistPetya
EconomistPetya
28 травня 2026, 13:48
Теперь те же условия нужны для лежащих без дела вкладов людей, которые имеют излишек денег. Депозиты и счета должны быть на время военного положения изъяты на войну и на нашу победу и выплачены из репараций. Иначе люди живут свою лучшую жизнь, а то еще хуже уклоняются от своих обязанностей и имеют лишние деньги, которые не работают на нашу победу, хотя могли бы пойти в фонды Притулы, Стерненка для распределения и закупок на нужды войск.
Exba
Exba
28 травня 2026, 14:24
Что значит изъяты? Это не изъятие, а инвестиция в победу и наше светлое будущее!
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
28 травня 2026, 14:28
Ти з циклопом вище з одного ліжка, де ви придумуєте чудові ідеї для потужного майбутнього україни?
Exba
Exba
28 травня 2026, 14:46
Не подглядывай!
EconomistPetya
EconomistPetya
28 травня 2026, 14:33
Изъяты я использовал так как в основном лишние большие деньги складывают в кубышку барыги и спекулянты, а у них нужно изъять. Но все что мы сейчас делаем это действительно по сути инвестиция в нашу коллективную безопасность с Европой: мы инвестируем человеческий ресурс, мы инвестируем деньги (хоть и не без помощи наших Европейских собзников), мы инвестируем время и усилия как единая нация, стальной дикообраз который не пустит орков в Европу.
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
28 травня 2026, 15:38
Циклоп, нам потрібно твоє друге око інвестувати і ліву ногу, інакше пєрємоги не буде, або давай твою нирку продамо, в тебе їх аж дві, а це можна допомогти обороноздатності країни цими грошима! Тому готуйся!
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
28 травня 2026, 15:40
А, до речі, дикообраз, в сучасному світі ніхто на конях з мечами вже не воює, зараз з Каспійського моря запускають ракети і ті летять куди завгодно, тому як ти собі уявляєш «захист» не зрозуміло, бо від великої кількості ракет і дронів тебе жодне ппо не захистить, ну і тим більше солдатики в окопах десь

Крилаті ракети (Х-101, «Калібр»): Легше виявляються, але летять на наднизькій висоті — зазвичай від 15 до 50−150 метрів над поверхнею землі чи моря.
Балістичні ракети («Іскандер-М», ракети середньої дальності типу «Орєшнік»): Легко фіксуються радарами, рухаються по дузі та піднімаються в космос/стратосферу на висоту від 50 до кількох сотень кілометрів.
Аеробалістичні (Х-47М2 «Кинджал»): Запускаються з літаків, летять у верхніх шарах атмосфери на висоті до 15−20 кілометрів.
Протикорабельні/надзвукові (Х-22): Летять на крейсерській висоті близько 10−25 кілометрів.
Зенітні ракети (С-300): При використанні для ударів по наземних цілях летять по балістичній траєкторії, досягаючи висоти у кілька десятків кілометрів
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
28 травня 2026, 14:29
Правильно, циклоп!
І взагалі видати всім продуктові талони, навіщо рабам гроші!
Молодець, сідай, п`ять, хозяін тобі за вушком почухає
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
28 травня 2026, 14:32
Слухай, циклоп, а подібні наративи і новини вже в росії є, ти не звідти часом? І чому не державною, товарищь майор?
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
28 травня 2026, 15:50
Циклоп, а чому ти не пропонуєш ввести законопроект, котрим можна зобов`язати українських жінок народжувати по 5 дітей за наступні 10 років, він негритосів мігрантів наприклад?
