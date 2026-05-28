Україна повертатиме кошти лише, якщо росія виплатить репарації. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко пояснюючи умови угоди з ЄС про кредит в 90 млрд у Верховній Ради 28 травня.
Чи потрібно Україні повертати 90 млрд євро кредиту ЄС: Міністр пояснив умови
Умови надання кредиту
Механізм передбачає, що фінансовий тягар для України буде мінімальним і залежатиме від компенсацій з боку росії, пояснив міністр фінансів.
З цих 90 млрд євро 60 млрд передбачені на розвиток оборонно-промислового комплексу, 30 млрд — на підтримку державного бюджету. На поточний рік уже розподілено 28,3 млрд євро — на закупівлю озброєння та 16,7 млрд євро — на макрофінансову допомогу (включно з програмами підтримки ЄС).
Передісторія
Як писав «Мінфін», 28 травня Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС про позику для України на суму до 90 млрд євро. За відповідний законопроєкт № 0376 проголосували 298 народних депутатів.
Документ дозволяє залучити фінансову допомогу від ЄС у 2026−2027 роках. Кошти спрямують на покриття дефіциту держбюджету, макроекономічну стабільність та посилення оборонно-промислового потенціалу.
Основну суму позики планують погашати за рахунок репарацій від рф, а відсотки покриватиме бюджет ЄС.
У четвер, 23 квітня, Рада ЄС схвалила остаточне рішення, необхідне для запуску нового фінансового інструменту для України — Ukraine Support Loan обсягом до 90 млрд євро на 2026−2027 роки.
Фінансування залучатиметься через запозичення ЄС на міжнародних ринках капіталу, а зобов’язання за ними будуть забезпечені бюджетним резервом Європейського Союзу.
Для надання позики внесено зміни до багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021−2027 роки, що створює правові підстави для запозичення та подальшого спрямування коштів Україні.
Очікується, що у 2026 та 2027 роках Україна отримуватиме по 45 млрд євро щороку.
