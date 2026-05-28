Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
28 травня 2026, 14:37

Рік служби може давати право на пенсію: в Україні готують реформу спецвиплат

В Україні планують суттєво змінити систему спеціальних пенсій для військовослужбовців. Пропонується, щоб навіть один рік служби міг надавати право на професійну накопичувальну пенсію. Про це розповів Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін в інтерв'ю АрміяInform.

За його словами, зараз система спеціальних пенсій створює нерівність для людей, які до повномасштабного вторгення працювали в цивільних професіях, а після мобілізації кілька років служили у ЗСУ.

«Сьогодні військовий, який пройшов фронт і відслужив 2−3 роки, може взагалі не мати права на пенсію за вислугу, тому що закон вимагає мінімум 25 років служби. Ми пропонуємо, щоб навіть рік служби формував право на професійну пенсію», — зазначив Улютін.

Він пояснив, що професійна пенсія має працювати за принципом накопичення. За його словами, якщо людина пропрацювала або відслужила навіть один рік у професії, для якої передбачені додаткові внески, ці кошти зберігатимуться і не втратяться після переходу до іншої сфери діяльності.

Зараз система спеціальних пенсій прив’язана до жорстких вимог щодо стажу. Наприклад, якщо для призначення пенсії потрібно 25 років, а людина має лише 24 роки, вона може втратити право на спеціальне пенсійне забезпечення.

За словами міністра, у майбутній моделі професійні пенсії фінансуватимуться не безпосередньо з державного бюджету, а через додаткові накопичення, які здійснюватимуться роботодавцем. Йдеться про кошти, що закріплюватимуться за конкретною людиною, яка працює або служить у відповідній сфері.

Надбавка

Окремо у Мінсоцполітики розглядають можливість запровадження державної надбавки для учасників бойових дій.

Улютін зазначив, що нинішня доплата УБД до пенсії є низькою і не виконує своєї функції. За його словами, її необхідно підвищити саме за факт бойового стажу та участі в бойових діях.

Водночас міністр наголосив, що чинні отримувачі спеціальних пенсій не втратять своїх виплат. Періоди служби до запуску реформи враховуватимуться за старими правилами, а після її впровадження — за новими.

Для тих, хто вже має понад половину необхідного стажу, також передбачатиметься можливість виходу на пенсію за чинною системою спецпенсій. Перехідний період, за оцінками, може тривати близько 12−13 років.

Наразі законопроєкт, який має запустити реформу, фіналізується. У міністерстві завершують фінансові розрахунки, щоб система залишалася стійкою в довгостроковій перспективі.

Улютін додав, що запуск реформи планується вже цього року.

«Мінфін» писав, що уряд працює над проєктом постанови про додаткову доплату військовослужбовцям. Документ наразі ще не ухвалений, однак його положення вже обговорюються. Зокрема, передбачається виплата 100 тисяч грн на місяць за участь у бойових діях, а також 40 тисяч гривень за добу штурмовикам.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 2

Skeptik777
28 травня 2026, 15:31
Тобто, мобам за 4 роки хрін… тільки новим контрачам? Супер… геніально. Ходіть, дядьки, до війська, ми вас намахаємо. Ще раз…
The Корупціонер Потужненко
28 травня 2026, 15:47
Країна потужності, країна мрій, слава Зеленстану, слава!

Зараз ще петя економіст прийде і розповість тобі, що ти маєш назавжди залишитися в окопі, бо це твій обов`зок і ти людський капітал, ресурс, тому сиди і не пукай навіть!
