Тарифи на воду у Запоріжжі можуть зрости більш ніж удвічі: причини та терміни ухвалення рішення

У Запоріжжі планують суттєво переглянути вартість послуг місцевого водоканалу. Очікується, що загальний тариф на водопостачання та водовідведення може підскочити з нинішніх 28,40 грн до 69,37 грн за один кубометр. Про це повідомила журналістка «Новини.LIVE» Ксенія Клещенко.

Підвищення пояснюють тим, що чинні розцінки залишалися незмінними з початку 2022 року, тоді як економічна ситуація в країні кардинально змінилася.

Зазначається, що за останні чотири роки суттєво зросли всі основні статті операційних витрат, які закладаються в собівартість послуги:

Хімічні реагенти: вартість засобів для очищення та знезараження води зросла в 3−4 рази;

Енергоносії: ціна на електроенергію для промислових підприємств збільшилася вдвічі.

Пи цьому впали обсяги реалізації та споживання води в місті.

Заборгованість

Додатковий критичний фактор — заборгованість споживачів. Станом на 1 травня загальний борг перед запорізьким водоканалом сягнув 698 млн грн. Левову частку цієї суми — 573 млн грн — заборгувало саме населення. Ще 123 млн грн винні юридичні особи (зокрема, 23 млн грн становить борг обласного водоканалу).

Реакція містян та коли чекати на вердикт

Новина про можливе здорожчання комунальних послуг викликала негативну реакцію серед місцевих жителів. Люди наголошують на падінні реальних доходів та закликають владу, якщо підвищення є критично неминучим, проводити його поетапно.

Крапку в цьому питанні мають поставити місцеві посадовці. Остаточне рішення щодо нових цифр у платіжках за воду виконавчий комітет Запорізької міської ради повинен ухвалити на своєму засіданні до 8 червня.