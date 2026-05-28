Кабмін схвалив проєкт нового Митного кодексу європейського зразка

Уряд схвалив проєкт нового Митного кодексу європейського зразка. Це один із ключових кроків для вступу України до ЄС та виконання наших зобов’язань у межах переговорного процесу щодо членства. На цьому наголосила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Свириденко підкреслила, що ухвалений кодекс повністю узгоджується з Митним кодексом ЄС та запроваджує єдині з Євросоюзом митні правила.

«Це нові підходи до митних процедур, авторизацій, гарантій, декларування та звільнення від мита. Для українського бізнесу це означає більш зрозумілі та передбачувані правила, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі з державами-членами ЄС», — поінформувала Юлія Свириденко.

Водночас, як зазначила урядовець, для бізнесу та громадян зберігається безперервність процесів: чинні авторизації продовжать діяти, а система «єдиного вікна» працюватиме у звичному режимі.