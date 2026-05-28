У четвер, 28 травня, ціни на АЗС демонструють різноспрямовану динаміку. За останню добу вартість преміального бензину А-95 і дизелю знизилась, у той час, як найпопулярніший бензин А-95 продовжує дорожчати. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
28 травня 2026, 14:54
Ціни на АЗС 28 травня: дизель і преміальний бензин подешевшали, А-95 знову подорожчав
Середні ціни на пальне
- Бензин А-95 преміум подешевшав на 32 копійки до 79,57 грн/літр;
- Бензин А-95 додав у ціні 10 копійок і тепер у середньому коштує 75,97 грн/літр;
- Бензин А-92 подорожчав на 4 копійки до 69,66 грн/літр;
- Дизельне пальне знизилося у ціні на 6 копійок до 86,78 грн/літр;
- Автомобільний газ подешевшав на 1 копійку до 46,58 грн/літр.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
