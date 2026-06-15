Головне за понеділок: нові штрафи за сміття, модифікована «сотня» та падіння долара

Національний банк України в межах планового випуску з 16 червня 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень.

Долар впав до 10-денного мінімуму через мирну угоду між США та Іраном

У понеділок долар США загалом впав, досягнувши 10-денного мінімуму щодо євро та фунта стерлінгів, після того, як попередня угода про припинення війни між США та Іраном призвела до зниження цін на нафту та дохідності казначейських облігацій, одночасно підвищуючи настрої щодо ризику.

Кійосакі: ті, хто збирає долари, — програють, бо гроші — сміття