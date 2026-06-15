З 16 червня НБУ введе в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень
Головне за понеділок: нові штрафи за сміття, модифікована «сотня» та падіння долара
Національний банк України в межах планового випуску з 16 червня 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень.
Долар впав до 10-денного мінімуму через мирну угоду між США та Іраном
У понеділок долар США загалом впав, досягнувши 10-денного мінімуму щодо євро та фунта стерлінгів, після того, як попередня угода про припинення війни між США та Іраном призвела до зниження цін на нафту та дохідності казначейських облігацій, одночасно підвищуючи настрої щодо ризику.
Кійосакі: ті, хто збирає долари, — програють, бо гроші — сміття
Автор книги про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі закликав своїх читачів відмовитися від фіатної валюти та засумнівався у цінності доларових заощаджень.
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Штрафи за сміття: для громадян — до 15,3 тисячі, для посадовців — до51 тисячі гривень
В Україні планують суттєво посилити відповідальність, а саме штрафні санкції і не лише, за незаконне поводження з відходами, створення стихійних сміттєзвалищ та забруднення довкілля. Відповідні законопроєкти № 15325 та№ 15327 вже зареєстровані у Верховній Раді.
США та Іран досягли мирної угоди. Як реагує ринок
США та Іран досягли мирної угоди після майже чотирьох місяців війни, заявив президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social.
Суд у Німеччині визнав Google відповідальним за помилки ШІ-пошуку
Німецький регіональний суд у Мюнхені визнав компанію Google юридично відповідальною за будь-які помилкові та наклепницькі твердження, створені її пошуковим сервісом на базі штучного інтелекту AI Overviews. Про це повідомляє видання ExtremeTech із посиланням на рішення суду.
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