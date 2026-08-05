Майкл Бьюррі поставив проти акцій виробників чіпів і знов отримав перемогу

За даними Business Insider , Майкл Бьюррі, який прославився ставкою проти іпотечного ринку США у 2008 році, повторив свій тріумф. Він точно розрахував момент для шорту на акції напівпровідникових компаній і знов отримав перемогу.

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30 червня він публічно оголосив на Substack, що відкрив коротку позицію проти ETF iShares Semiconductor (SOXX) на рівні близько $643. За наступний місяць фонд впав на 21% (до $505 станом на 31 липня).

SOXX відстежує NYSE Semiconductor Index — кошик акцій провідних виробників чіпів, включно з Nvidia, AMD, Micron та Intel.

Чому Бьюррі ставив проти чіпів

У своєму червневому дописі інвестор пояснив логіку ставки. За його оцінкою, ринок чипів демонстрував найбільше перегрівання з 2000 року відносно 200-денної ковзної середньої. Співвідношення ціни до виручки перевищувало 16, а це вкрай високий показник навіть для технологічного сектору.

Бьюррі назвав SOXX «чистою формою переоцінки в індексі».

Він не лише тримав короткі позиції, а й нарощував їх.

24 липня додав до шорту при ціні близько $536, назвавши сукупну позицію «великою» для свого портфеля.

30 липня знову збільшив ставку при $506, зазначивши, що бичачий імпульс у секторі чіпів згасає і починає «виглядати втомленим». Пут-опціони переоформлені до березня 2027 року зі страйком у низьких-середніх $400 — тобто інвестор очікує на подальше падіння.

Скептик щодо буму штучного інтелекту

Ставки проти чіпів вписуються в ширшу позицію Бьюррі: він є одним із найвідоміших критиків буму навколо штучного інтелекту. На його думку, так звані гіперскейлери на кшталт Meta та Alphabet надмірно витрачають кошти на мікрочіпи та центри обробки даних, які можуть застаріти вже за кілька років.

Окрім індексного шорту, Бьюррі також відкрив ставки проти Nvidia та Micron, а також проти широкого індексу Nasdaq 100. Він також критикував взаємні контракти між гігантами ШІ, зокрема Nvidia та OpenAI, вважаючи їх інструментом для підтримання штучного ажіотажу навколо технологій.

Точні суми заробітку від липневих ставок невідомі. Бьюррі ніколи не розкриває деталей угод у доларовому еквіваленті.

Нагадаємо

Мінфін вже аналізував, чи безпечно зараз інвестувати в штучний інтелект.

Хоча корпоративні інвестиції в ШІ б’ють рекорди, а оцінки технологічних гігантів ростуть шаленими темпами, це все частіше нагадує «бульбашку доткомів». Тоді інтернет-індустрія теж здавалася безпрограшною ставкою, аж поки капітальний зліт не обернувся епічним крахом.