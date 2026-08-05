Ferrexpo призупиняє видобуток залізної руди в Україні через проблеми з експортом

Гірничорудна компанія Ferrexpo тимчасово зупиняє видобуток і виробництво залізорудної продукції на своїх українських підприємствах. Причиною стали проблеми з морською логістикою, спричинені постійною загрозою російських атак на порти. Про це йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі.

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Зазначається, що через безпекову ситуацію суттєво обмежено експорт продукції чорноморськими маршрутами.

Щоб зберегти обіговий капітал, компанія ухвалила рішення тимчасово зупинити видобуток руди. Відновлення виробництва залежатиме, зокрема, від можливості залучити додаткове фінансування.

Запасів вистачить до середини вересня

Наразі Ferrexpo продовжує постачати продукцію європейським клієнтам зі складських запасів.

Водночас компанія попереджає, що без додаткового фінансування наявних грошових ресурсів вистачить лише до середини вересня 2026 року.

Що може вплинути на ситуацію

У Ferrexpo зазначили, що прогноз щодо ліквідності може змінитися залежно від кількох чинників. Серед них — динаміка світових цін на залізну руду, операційні витрати, насамперед на енергоносії, а також результат врегулювання ситуації із судном, яке було пошкоджене під час російської атаки 28 липня.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що компанія Ferrexpo повністю зупинила морський експорт і може збанкрутувати

Ferrexpo — одна з найбільших залізорудних компаній України. Їй належать Полтавський, Єристівський і Біланівський гірничо-збагачувальні комбінати.

Акції компанії торгуються на Лондонській фондовій біржі з 2007 року. Найбільшим акціонером є бізнесмен Костянтин Жеваго.