Кійосакі: ті, хто збирає долари, — програють, бо гроші — сміття

Автор книги про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі закликав своїх читачів відмовитися від фіатної валюти та засумнівався у цінності доларових заощаджень.

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Поради Кійосакі

Кійосакі порадив купувати «твердіші активи», серед яких — біткоїн та ефір.

Кійосакі поставив передплатникам питання: яку цінність має $1 трлн?

Підприємець пояснив: один трильйон — це одиниця із дванадцятьма нулями. Щоб витратити таку суму, витрачаючи по долару щохвилини, людині знадобилося б 34 000 років. Проте Федеральна резервна система США може надрукувати цей трильйон менше, ніж за хвилину, вважає письменник. З цієї думки Кійосаки робить висновок: ті, хто накопичує долари, — програють, бо гроші — сміття.

Люди, які зберігають долари, втрачають свою здатність купувати товари та послуги, наполягає письменник. Він закликає своїх передплатників скуповувати не лише дорогоцінні метали — золото та срібло, а й криптовалюти, зокрема, біткоїн та ефір.

Що з крипторинком

У червні крипторинок опинився під тиском, викликаним відразу кількома факторами. Насамперед, це війна між США та Іраном, а також великий відтік коштів із криптовалютних біржових фондів (ETF).

У червні біткоїн впав із $80 000 до $62 000, тоді як ефір наблизився до $1500. Зараз біткоїн тримається на рівні $65 000, а ефір — понад $1700.

Після різкого червневого обвалу обидва активи торгуються значно нижче за свої торішні максимуми: у жовтні біткоїн досяг рекорду $126 198, а ефір коштував $4953.

Раніше Кійосакі висловився проти американських держоблігацій і закликав інвесторів не купувати біткоїн на ажіотажі. Навіть перша криптовалюта може спричинити збитки, якщо купувати її на піку, попередив письменник-підприємець.