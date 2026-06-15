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15 червня 2026, 17:15

Кійосакі: ті, хто збирає долари, — програють, бо гроші — сміття

Автор книги про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі закликав своїх читачів відмовитися від фіатної валюти та засумнівався у цінності доларових заощаджень.

Автор книги про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі закликав своїх читачів відмовитися від фіатної валюти та засумнівався у цінності доларових заощаджень.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПоради КійосакіКійосакі порадив купувати «твердіші активи», серед яких — біткоїн та ефір.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Поради Кійосакі

Кійосакі порадив купувати «твердіші активи», серед яких — біткоїн та ефір.

Кійосакі поставив передплатникам питання: яку цінність має $1 трлн?

Підприємець пояснив: один трильйон — це одиниця із дванадцятьма нулями. Щоб витратити таку суму, витрачаючи по долару щохвилини, людині знадобилося б 34 000 років. Проте Федеральна резервна система США може надрукувати цей трильйон менше, ніж за хвилину, вважає письменник. З цієї думки Кійосаки робить висновок: ті, хто накопичує долари, — програють, бо гроші — сміття.

Люди, які зберігають долари, втрачають свою здатність купувати товари та послуги, наполягає письменник. Він закликає своїх передплатників скуповувати не лише дорогоцінні метали — золото та срібло, а й криптовалюти, зокрема, біткоїн та ефір.

Що з крипторинком

У червні крипторинок опинився під тиском, викликаним відразу кількома факторами. Насамперед, це війна між США та Іраном, а також великий відтік коштів із криптовалютних біржових фондів (ETF).

У червні біткоїн впав із $80 000 до $62 000, тоді як ефір наблизився до $1500. Зараз біткоїн тримається на рівні $65 000, а ефір — понад $1700.

Після різкого червневого обвалу обидва активи торгуються значно нижче за свої торішні максимуми: у жовтні біткоїн досяг рекорду $126 198, а ефір коштував $4953.

Раніше Кійосакі висловився проти американських держоблігацій і закликав інвесторів не купувати біткоїн на ажіотажі. Навіть перша криптовалюта може спричинити збитки, якщо купувати її на піку, попередив письменник-підприємець.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+95
JWT
JWT
15 червня 2026, 17:20
#
Кійосакі порадив купувати «твердіші активи», серед яких — біткоїн та ефір.

АХАХА. Боже, дякую, ви зробили мій день.
+
+26
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
15 червня 2026, 18:20
#
Так этот авторитетный «автор книги о личных финансах» — по самые уши в долгах. Впрочем, деду уже 80 лет и ему можно не переживать об их возврате.
+
0
djjack
djjack
15 червня 2026, 20:14
#
Собака лает, караван идёт…
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