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15 червня 2026, 18:58

З 16 червня НБУ введе в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень

Національний банк України в межах планового випуску з 16 червня 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Національний банк України в межах планового випуску з 16 червня 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень.

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Що буде зображено на банкноті

У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 100 гривень розміщено патріотичне гасло: «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

Відповідно всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналом 100 гривень зразка 2014 року.

Національний банк із 16 червня 2026 року розпочне видачу модифікованих банкнот номіналом 100 гривень банкам України, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу.

Введення в обіг таких банкнот номіналом 100 гривень завершує модифікацію усього банкнотного ряду національної валюти, розпочату Національним банком у серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 100 гривень попередніх років виготовлення на модифіковані банкноти.

Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 100 гривень попередніх років виготовлення та обов’язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій.

Нагадаємо

У обіг уже введені модифіковані банкноти національної валюти з гаслом сучасної України: «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!»:

  • з 08 серпня 2024 року — номіналами 500 та 1000 гривень;
  • із 23 серпня 2024 року — номіналом 50 гривень;
  • із 21 серпня 2025 року — номіналом 20 гривень;
  • із 25 лютого 2026 року — номіналом 200 гривень.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+45
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
15 червня 2026, 19:16
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В принципе, с учётом тенденции последних лет, можно было вместо банкнот сразу выпускать монеты такого номинала.
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0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
15 червня 2026, 20:18
#
Уточню, что это написано без негатива или сарказма. У нас уже есть банкноты, их хватит на несколько лет вперёд, как раз на постепенную девальвацию гривны. Вот пусть бы они и оставались, а по мере ветшания — банкноты изымать и заменять монетами. Монета крупного номинала была бы достаточно удобной вещью, ИМХО. Тем более, что даже сейчас: 100грн — это пачка недорогих сигарет или две буханки какого-то не социального хлеба/два пакета молока.
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