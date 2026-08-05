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5 серпня 2026, 14:07

НКРЕКП обрала нового голову: хто очолив регулятора

У середу, 5 серпня, члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), обрали нового очільника Руслана Слободяна. Про це повідомляє пресслужба комісії.

НКРЕКП обрала нового голову: хто очолив регулятора

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що рішення було ухвалене під час закритого засідання шляхом таємного голосування у відповідності до вимог українського законодавства.

Досвід та кар'єрний шлях

Слободян працює в енергетичній галузі понад 28 років. Свою професійну діяльність він розпочав у 1997 році з позиції електромонтера, після чого пройшов шлях до керівних посад у секторі електроенергетики.

Він обіймав посади головного інженера, директора та начальника Ярмолинецького РЕМ.

Працював заступником генерального директора, технічним директором, а також директором з інформаційних технологій АТ «Хмельницькобленерго».

У період з 2021 по 2024 рік очолював Державну інспекцію енергетичного нагляду України (Держенергонагляд).

З липня 2024 року працював на посаді члена НКРЕКП.

Повноваження на новій посаді

Згідно із законом України «про НКРЕКП», новий голова комісії відповідатиме за організацію поточної діяльності регулятора та представлятиме відомство у відносинах із державними органами, міжнародними партнерами та іншими організаціями.

Попередній голова НКРЕКП Юрій Власенко завершив дворічний термін на посаді, яку обіймав із серпня 2024 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НКРЕКП готує новий порядок контролю за тарифами на централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюють органи місцевого самоврядування. Проєкт документа передбачає, що регулятор зможе перевіряти рішення громад і оцінювати, чи відповідають затверджені тарифи вимогам законодавства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
TAN72
TAN72
5 серпня 2026, 15:15
#
Очередной бездельник
+
0
kadaad1988
kadaad1988
5 серпня 2026, 16:23
#
Так этот поц был членом этой помойки.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
5 серпня 2026, 16:22
#
От перемены мест кроватей…
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