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15 червня 2026, 11:00

Суд у Німеччині визнав Google відповідальним за помилки ШІ-пошуку

Німецький регіональний суд у Мюнхені визнав компанію Google юридично відповідальною за будь-які помилкові та наклепницькі твердження, створені її пошуковим сервісом на базі штучного інтелекту AI Overviews. Про це повідомляєвидання ExtremeTech із посиланням на рішення суду.

Німецький регіональний суд у Мюнхені визнав компанію Google юридично відповідальною за будь-які помилкові та наклепницькі твердження, створені її пошуковим сервісом на базі штучного інтелекту AI Overviews.

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Суть судового позову

Приводом для судового розгляду став позов двох німецьких видавництв до суду в Мюнхені. Штучний інтелект Google помилково пов'язав їхню діяльність із шахрайськими фінансовими схемами, хоча у проіндексованих першоджерелах такої інформації не було й близько. Коли постраждалі видавці звернулися до технологічного гіганта з офіційною вимогою виправити помилку, компанія відповіла відмовою.

У результаті Мюнхенський суд ухвалив тимчасову заборону. Він зобов’язав Google негайно припинити поширення неправдивої інформації на території країни. Крім того, суддівська колегія поклала на компанію 80% судових витрат, тоді як обидва позивачі сплатять лише по 10%.

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Чому ШІ-генерація позбавила Google юридичного захисту

Суд повністю відхилив аргумент представників Google про те, що користувачі мають самостійно перевіряти першоджерела за наданими лінками, а компанія лише надає інструмент для цього. Судді наголосили, що сервіс AI Overviews виходить за межі відображення стандартних результатів пошуку з лінками на сторонні джерела. Система власноруч синтезує дані, створюючи «самостійні, нові та суттєві твердження», поєднуючи інформацію з різних сайтів на власний розсуд.

Оскільки корпорація Google сама контролює алгоритми та логіку роботи Gemini, вона, на думку суддів, має нести повну юридичну відповідальність за її висловлювання на платформі. Це рішення позбавляє пошуковик традиційного юридичного захисту «як транзитного провайдера інформації» та може змусити компанію суттєво обмежити або навіть повністю вимкнути ШІ-функції для користувачів у країнах Європейського Союзу.

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Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», на компанію Google вже подавали колективний позов до суду в США, звинувачуючи її в таємному використанні ШІ-помічника Gemini для стеження за приватними комунікаціями користувачів Gmail, Chat та Meet.

Джерело: Мінфін
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