Нафта дешевшає на тлі очікування результатів переговорів США та Ірану

У середу, 5 серпня, ціни на нафту знизилися, оскільки інвестори очікують на результати дипломатичних зусиль щодо припинення війни між Іраном та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Reuters.

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Ціни на нафту

Станом на 09:30 жовтневі ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на $0,32 (0,4%) до $79,04 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) втратила $0,58 (0,8%) і торгувалася на рівні $75,19 за барель.

Обидва еталонні сорти завершили торги у вівторок, 4 серпня, зі зниженням більш ніж на 5%.

Ринок стежить за переговорами щодо Ірану

У вівторок Катар повідомив про прогрес у посередницьких зусиллях із припинення війни, що посилило тиск на нафтові котирування. Водночас Тегеран заперечив заяву президента США Дональда Трампа про те, що переговори вже тривають.

На цьому тлі нафта Brent вперше з 13 липня закрилася нижче позначки $80 за барель.

Керівниця відділу ринкової аналітики Phillip Nova Пріянка Сачдева зазначила, що хоча геополітична премія в цінах суттєво скоротилася, ризики для постачання нафти залишаються.

За її словами, якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі й постачання буде порушене, нинішнє зниження цін може виявитися нетривалим, а скорочення запасів лише посилить наслідки можливого дефіциту.

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Ормузька протока залишається ключовим фактором

До початку війни через Ормузьку протоку проходило близько 20% світового експорту нафти та скрапленого природного газу (СПГ). Лише у березні ціни на нафту зросли на 50%.

Аналітики IG вважають, що головною перешкодою для досягнення домовленостей залишається питання контролю над Ормузькою протокою. Зокрема, незрозуміло, чи наполягатиме Іран на збереженні впливу на водний шлях і чи погодяться на це США.

Під час телефонної розмови у вівторок президент США Дональд Трамп і емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані обговорили можливості для зближення позицій Вашингтона і Тегерана, а також перспективи досягнення довгострокової мирної угоди.

Запаси нафти у США зросли

За даними Американського інституту нафти (API), минулого тижня запаси сирої нафти та бензину у США збільшилися, тоді як запаси дистилятів скоротилися.

За інформацією джерел Reuters, запаси нафти за тиждень, що завершився 31 липня, зросли приблизно на 2,7 млн барелів.

Офіційні дані Управління енергетичної інформації США (EIA) мають бути оприлюднені сьогодні пізніше.