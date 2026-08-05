У середу, 5 серпня, середні ціни на пальне в Україні змінилися несуттєво. Преміальний бензин подешевшав на 1 копійку за літр, бензин А-95, А-92 та автогаз додали по кілька копійок, тоді як вартість дизельного пального залишилася без змін. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
5 серпня 2026, 14:36
Що відбувається з цінами на пальне: як змінилася вартість бензину, дизеля та газу 5 серпня
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Середні ціни на пальне
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум подешевшаав на 1 копійку до 84,27 грн/л.
- Бензин А-95 за добу додав у ціні 2 копійки і зараз коштує 81,27 грн/л.
- Бензин А-92 подорожчав на 5 копійок до 77,94 грн/л.
- Автомобільний газ зріс у ціні на 2 копійки, його середня вартість становить 43,68 грн/л.
- Дизельне пальне не змінилося, його ціна становить 92,84 грн/л.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
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Джерело: Мінфін
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