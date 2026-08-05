Що відбувається з цінами на пальне: як змінилася вартість бензину, дизеля та газу 5 серпня

У середу, 5 серпня, середні ціни на пальне в Україні змінилися несуттєво. Преміальний бензин подешевшав на 1 копійку за літр, бензин А-95, А-92 та автогаз додали по кілька копійок, тоді як вартість дизельного пального залишилася без змін. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».