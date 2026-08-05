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5 серпня 2026, 13:05

ЄС виділить Україні 1,4 млрд євро з доходів від заморожених активів рф

Європейський Союз надасть Україні ще 1,4 млрд євро, які будуть профінансовані за рахунок доходів від заморожених російських активів. Кошти спрямують на посилення оборони та зміцнення стійкості країни. Про це повідомили очільниця Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

ЄС виділить Україні 1,4 млрд євро з доходів від заморожених активів рф
Фото: pixabay

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Фон дер Ляєн повідомила, що рішення про виділення додаткових 1,4 млрд євро було ухвалене після чергової хвилі російських ударів по цивільній інфраструктурі України.

«Ми знову прокинулися від новин про жахливі злочини росії, вчинені під час повітряних атак на Україну. росія має заплатити за руйнування, яких вона завдала. Саме тому ми використовуємо доходи від знерухомлених російських активів. Ми надаємо Україні ще 1,4 млрд євро, щоб підтримати її подальший опір незаконній війні росії», — заявила вона.

Куди підуть кошти

Корецький зазначив, що отримані кошти будуть використані для посилення обороноздатності та зміцнення стійкості держави.

«Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити. Дякуємо всім нашим європейським партнерам за принципову позицію. Це надає сили», — наголосив він.

Контекст

В ніч на 5 серпня росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на Київ та Київську область, унаслідок якої були знищені великі логістичні об'єкти українських компаній.

Корецький заявив, що Кабінет Міністрів готує пакет рішень для підтримки бізнесу після серії російських атак на логістичну інфраструктуру. Зокрема, уряд планує забезпечити безперебійну роботу логістичних компаній і торговельних підприємств.

Нагадаємо

У квітні «Мінфін» писав, що Європейський Союз надає Україні додаткові 80 млн євро фінансування за рахунок прибутку від заморожених активів росії.

У травні росія поскаржилась місцевому суду на Euroclear через заморожені активи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
BigBend
BigBend
5 серпня 2026, 13:37
#
Прекрасно, коли за гроші русні знищують русню. У нас унікальний шанс знищити таку кількість русні, щоб наступні 100 років вони просто боялись подивитись в сторону України. Особливо враховуючи, що це оплачується їх же грошима.
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0
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
5 серпня 2026, 16:14
#
Яким чином? в Україні населення вже менше ніж в довбаній масковскай області разом з довбаною масквой.
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