США та Іран досягли мирної угоди. Як реагує ринок

США та Іран досягли мирної угоди після майже чотирьох місяців війни, заявив президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social.

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«Угода з Ісламською Республікою Іран укладена», — написав він.

Президент США додав, що «санкціонує безперешкодне відкриття Ормузької протоки для проходу суден». «Кораблі світу, запускайте двигуни! Нехай нафта тече», — написав Трамп.

Іран також підтвердив угоду зі США. Про це оголосив заступник міністра закордонних справ Ірану в ефірі державного телебачення, передає Bloomberg.

Офіційне підписання угоди відбудеться в п’ятницю, 19 червня, у Швейцарії, повідомив прем'єр Пакистану Шехбаз Шаріф у соціальній мережі X. Пакистан був посередником у переговорах. За словами Шаріфа, обидві сторони «оголосили про негайне і постійне припинення військових операцій на всіх фронтах, включаючи Ліван». Припинення військових операцій у Лівані було ключовим питанням для Ірану, зазначає Bloomberg.

Трейдери не поспішають

Незважаючи на оголошену США та Іраном угоду, судновласники та трейдери не поспішають відновлювати перевезення через Ормузьку протоку. Учасники ринку чекають на деталі угоди та гарантії безпеки після місяців атак, захоплень суден та мінної загрози.

Зараз у районі Перської затоки залишаються заблокованими майже 600 суден, включаючи близько 100 нафтових танкерів. Ще понад 300 порожніх суден очікують на можливість увійти в затоку для завантаження.

Що відомо про умови

Точні умови угоди невідомі, але її основні положення обговорювалися в ЗМІ останніми днями, зазначає агентство. Згідно з наявною інформацією, угода передбачає, що США та Іран припинять взаємну блокаду Ормузької протоки — одного з найважливіших водних маршрутів для транзиту нафти, зобов'язуються не атакувати один одного та розпочати окремі переговори щодо іранської ядерної програми. Санкції проти експорту іранської нафти будуть пом'якшені, пише Bloomberg.

Як відреагував ринок

Ф'ючерси на індекси Dow Jones, S&P 500 і Nasdaq 100 зростають на 0,6−0,8%. Цей тиждень на американському ринку буде скороченим — у п'ятницю торгів не буде у зв'язку зі святом (Juneteenth, також відомий як День Свободи).

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали більш ніж на 3% до $84 за барель. Попередній тиждень Brent закрила на найнижчому рівні за більш ніж три місяці.