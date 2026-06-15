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15 червня 2026, 19:16

Долар впав до 10-денного мінімуму через мирну угоду між США та Іраном

У понеділок долар США загалом впав, досягнувши 10-денного мінімуму щодо євро та фунта стерлінгів, після того, як попередня угода про припинення війни між США та Іраном призвела до зниження цін на нафту та дохідності казначейських облігацій, одночасно підвищуючи настрої щодо ризику. Про це пише Reuters.

У понеділок долар США загалом впав, досягнувши 10-денного мінімуму щодо євро та фунта стерлінгів, після того, як попередня угода про припинення війни між США та Іраном призвела до зниження цін на нафту та дохідності казначейських облігацій, одночасно підвищуючи настрої щодо ризику.
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Індекс долара

Індекс долара, який вимірює курс долара США до кошика валют, включаючи єну та євро, впав на 0,34% до 99,46, а євро зріс на 0,41% до 1,1616 долара, що є найвищим показником з 5 червня.

Фунт стерлінгів зміцнився на 0,22% до $1,3435. Нік Ріс, керівник відділу макроекономічних досліджень Monex Europe, сказав, що, незважаючи на попередню угоду, ринки, ймовірно, будуть обережно ставитися до ціноутворення на тлі подальшого оптимізму.

«Тут є чимало підстав для розчарування», — сказав він. «Найважливіше те, що ми не чули нічого з ядерного боку. Якщо це станеться протягом наступних кількох днів, тоді, я думаю, ми зможемо бути трохи конструктивнішими».

Японська єна зміцнилася на 0,07% відносно долара США до 160,09 за долар, але трималася поблизу рівнів, які вважаються такими, що потенційно можуть спонукати до офіційного втручання. У криптовалютах біткойн зріс на 4,46% до 66 815 доларів.

Центральні банки у фокусі

Провідні центральні банки, включаючи Федеральну резервну систему, Банк Японії, Банк Англії та Резервний банк Австралії, оголосять рішення щодо ставок цього тижня. Ринки зосередилися на тому, чи зменшать перспективи мирної угоди їхні побоювання щодо інфляції та чи вплинуть на поточну траєкторію посилення монетарної політики.

Очікується, що ФРС утримуватиме ставки в поточному діапазоні 3,5%-3,75% у середу, але може відмовитися від своєї тенденції до пом'якшення. Трейдери також стежитимуть за тим, як «яструбиний» тон висловить новий голова ФРС Кевін Ворш на прес-конференції після заяви.

Інвестори оцінюють ймовірність підвищення ставок до грудня у 53%, оскільки ринок праці покращується, а інфляція залишається вищою за цільовий показник ФРС у 2% на рік. Банк Японії має намір підвищити процентні ставки до 1%, що є 31-річним максимумом, на своєму дводенному засіданні, що завершується у вівторок. Очікується також, що він просигналізує про готовність продовжувати підвищувати вартість запозичень для боротьби з інфляційними ризиками, незважаючи на мирну угоду.

«Підвищення ставки, ймовірно, не матиме великого безпосереднього впливу на курс долар/ієна, оскільки він вже знижений», — сказав Чандлер, хоча й додав, що це може зробити інтервенцію більш ймовірною, якщо єна продовжить слабшати. Тим часом очікується, що Резервний банк Австралії та Банк Англії збережуть ставки незмінними.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
djjack
djjack
15 червня 2026, 20:13
#
Та ваще, рухнул так, что уже бегу в обменник скорее сливать
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