Кіберполіція розробила законопроєкт, що запроваджує кримінальну відповідальність для дропів — ЄМА

Кіберполіція розробила законопроєкт, який уперше запроваджує окрему кримінальну відповідальність для дропів та організаторів схем із використанням чужих банківських рахунків. Документ передбачає різні види покарання — від штрафів до позбавлення волі на строк до шести років. Про це повідомляє асоціація ЄМА.

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Законопроєкт пропонує доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 200¹, яка вперше розмежовує відповідальність між дропами, вербувальниками та організаторами злочинних схем.

Штрафи та покарання

Згідно з документом, людина, яка свідомо передала свою банківську картку, рахунок, електронний гаманець або доступ до них для використання у шахрайських схемах, може отримати штраф від 300 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (приблизно від 5 000 до 17 000 грн).

В ЄМА наголошують, що ключовою умовою є саме усвідомлення людиною того, що її реквізити використовуватимуть для незаконної діяльності. За словами асоціації, цей факт підтверджуватиметься сукупністю доказів, зокрема листуванням, оголошеннями про «підробіток» із передачею карток, отриманням винагороди за їх оформлення чи передачею разом із SIM-карткою та доступом до банківського застосунку.

Для так званих дроповодів — осіб, які організовують відкриття або скуповують банківські рахунки для подальшого використання у злочинних схемах, — законопроєкт передбачає штраф від 17 000 до 51 000 грн або обмеження волі на строк до двох років.

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У разі повторного вчинення такого правопорушення або дій за попередньою змовою групою осіб покарання може становити до трьох років обмеження чи позбавлення волі.

Найсуворіша відповідальність передбачена для організованих груп — від 3 до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, законопроєкт уточнює положення Кримінального кодексу щодо підроблених платіжних документів, щоб кримінальна відповідальність поширювалася не лише на їх підроблення, а й на фальсифікацію.

Також документ пропонує врегулювати питання підслідності таких справ. Зокрема, розслідування дій дропів здійснюватиме той самий слідчий, який веде справу про шахрайство, щоб уникнути розпорошення одного кримінального провадження між різними правоохоронними органами.

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Хто такі дропи

Дропи («грошові мули») — це люди, які за винагороду або через обман передають шахраям свої банківські картки, рахунки чи доступ до онлайн-банкінгу. Через такі рахунки злочинці переводять і виводять кошти, отримані внаслідок шахрайства, щоб приховати їхнє походження.

Нерідко дропів вербують через оголошення про «легкий підробіток» або швидкий заробіток без досвіду. Людині пропонують відкрити банківську картку чи передати вже наявну за грошову винагороду. Після цього рахунок використовують для переказу викрадених коштів.