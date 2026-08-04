Кіберполіція розробила законопроєкт, що запроваджує кримінальну відповідальність для дропів — ЄМА

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 серпня 2026, 19:19

Кіберполіція розробила законопроєкт, що запроваджує кримінальну відповідальність для дропів — ЄМА

Кіберполіція розробила законопроєкт, який уперше запроваджує окрему кримінальну відповідальність для дропів та організаторів схем із використанням чужих банківських рахунків. Документ передбачає різні види покарання — від штрафів до позбавлення волі на строк до шести років. Про це повідомляє асоціація ЄМА.

Кіберполіція розробила законопроєкт, що запроваджує кримінальну відповідальність для дропів — ЄМА
Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Законопроєкт пропонує доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 200¹, яка вперше розмежовує відповідальність між дропами, вербувальниками та організаторами злочинних схем.

Штрафи та покарання

Згідно з документом, людина, яка свідомо передала свою банківську картку, рахунок, електронний гаманець або доступ до них для використання у шахрайських схемах, може отримати штраф від 300 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (приблизно від 5 000 до 17 000 грн).

В ЄМА наголошують, що ключовою умовою є саме усвідомлення людиною того, що її реквізити використовуватимуть для незаконної діяльності. За словами асоціації, цей факт підтверджуватиметься сукупністю доказів, зокрема листуванням, оголошеннями про «підробіток» із передачею карток, отриманням винагороди за їх оформлення чи передачею разом із SIM-карткою та доступом до банківського застосунку.

Для так званих дроповодів — осіб, які організовують відкриття або скуповують банківські рахунки для подальшого використання у злочинних схемах, — законопроєкт передбачає штраф від 17 000 до 51 000 грн або обмеження волі на строк до двох років.

Читайте також: Гетманцев розповів, коли будуть прийняті законопроекти про реєстр дропів та реєстр банківських рахунків

У разі повторного вчинення такого правопорушення або дій за попередньою змовою групою осіб покарання може становити до трьох років обмеження чи позбавлення волі.

Найсуворіша відповідальність передбачена для організованих груп — від 3 до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, законопроєкт уточнює положення Кримінального кодексу щодо підроблених платіжних документів, щоб кримінальна відповідальність поширювалася не лише на їх підроблення, а й на фальсифікацію.

Також документ пропонує врегулювати питання підслідності таких справ. Зокрема, розслідування дій дропів здійснюватиме той самий слідчий, який веде справу про шахрайство, щоб уникнути розпорошення одного кримінального провадження між різними правоохоронними органами.

Читайте також: Банки розірвали відносини з понад 80 тисячами клієнтів, пов’язаних зі схемами «дропів»

Хто такі дропи

Дропи («грошові мули») — це люди, які за винагороду або через обман передають шахраям свої банківські картки, рахунки чи доступ до онлайн-банкінгу. Через такі рахунки злочинці переводять і виводять кошти, отримані внаслідок шахрайства, щоб приховати їхнє походження.

Нерідко дропів вербують через оголошення про «легкий підробіток» або швидкий заробіток без досвіду. Людині пропонують відкрити банківську картку чи передати вже наявну за грошову винагороду. Після цього рахунок використовують для переказу викрадених коштів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами