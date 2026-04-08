Головне за середу: зростання тарифів на світло та газ, штрафи за здачу квартир в оренду

Українців попередили про зростання тарифів на електроенергію та газ

В Україні зростуть тарифи на електроенергію та газ для населення вже цього року. Однією з причин стане ухвалення закону про інтеграцію енергетичних ринків України та Європейського Союзу, за який Верховна Рада проголосувала 7 квітня. Про це у коментарі УНІАН заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Офіційний курс євро різко стрибнув, долар падає

Нацбанк визначився з курсами валют на четвер, 9 квітня. Як свідчать дані на сайті НБУ, євро за день подорожчало майже на 50 копійок. На четвер НБУ встановив такий курс долара: 43,38 грн. Це на 11 копійок менше, ніж у середу (43,49). Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 50,76 грн, що на 49 копійок більше, ніж у середу (50,27).

Паливний шок в Україні: ціни на АЗС розвернули автомобільний ринок

В Україні — знову бум на електромобілі. Незважаючи навіть на те, що з початку цього року для «електричок» скасували податкові пільги щодо ПДВ та мита (а це загалом становить третину вартості авто). Подорожчання машин на електротязі, а також активні продажі у 2025 році з початку цього року практично «зупинили» ринок — обсяги реалізації авто помітно просіли. Але в березні ситуація кардинально змінилася.

США та Іран домовилися про двотижневе перемир'я

Президент США Дональд Трамп оголосив у ніч на середу, 8 квітня, що погодився на двотижневе припинення вогню з Іраном за умови відкриття тим Ормузької протоки. У дописі на платформі Truth Social він заявив, що прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф попросив його «стримати руйнівну силу, яка сьогодні вночі відправилася до Ірану».

Валютний ажіотаж: попит на євро в Україні сягнув історичного максимуму

Березень 2026 року став знаковим для українського валютного ринку через аномально високий інтерес населення до європейської валюти. Вперше за довгий час чистий попит на євро зрівнявся з показниками долара США, встановивши новий історичний рекорд. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на своїй сторінці у Facebook.

Рада проголосувала за основу про податки з цифрових платформ

8 квітня Верховна Рада ухвалил в першому читанні законопроєкт № 15111-д про оподаткування цифрових платформ. Він стосується як українських, так і міжнародних цифрових сервісів, зокрема Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber та інших. Про це написав перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Українців хочуть штрафувати за здачу квартир в оренду

Українців можуть зобов'язати укладати договори оренди житла під час здавання квартир або будинків у найм. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Банкір розповів, як зміниться валютний ринок та депозити в другому кварталі

У другому кварталі ситуація в банківській сфері залежатиме передусім від загальних економічних показників (в тому числі від міжнародної фінансової допомоги), а також від стратегії Нацбанку, спрямованої на підтримку гривні та збереження балансу на валютному ринку. Про це заявив Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку.