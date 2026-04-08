8 квітня 2026, 20:00

Головне за середу: зростання тарифів на світло та газ, штрафи за здачу квартир в оренду

Головне за середу, 8 квітня.

Українців попередили про зростання тарифів на електроенергію та газ

В Україні зростуть тарифи на електроенергію та газ для населення вже цього року. Однією з причин стане ухвалення закону про інтеграцію енергетичних ринків України та Європейського Союзу, за який Верховна Рада проголосувала 7 квітня. Про це у коментарі УНІАН заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Офіційний курс євро різко стрибнув, долар падає

Нацбанк визначився з курсами валют на четвер, 9 квітня. Як свідчать дані на сайті НБУ, євро за день подорожчало майже на 50 копійок. На четвер НБУ встановив такий курс долара: 43,38 грн. Це на 11 копійок менше, ніж у середу (43,49). Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 50,76 грн, що на 49 копійок більше, ніж у середу (50,27).

Паливний шок в Україні: ціни на АЗС розвернули автомобільний ринок

В Україні — знову бум на електромобілі. Незважаючи навіть на те, що з початку цього року для «електричок» скасували податкові пільги щодо ПДВ та мита (а це загалом становить третину вартості авто). Подорожчання машин на електротязі, а також активні продажі у 2025 році з початку цього року практично «зупинили» ринок — обсяги реалізації авто помітно просіли. Але в березні ситуація кардинально змінилася.

США та Іран домовилися про двотижневе перемир'я

Президент США Дональд Трамп оголосив у ніч на середу, 8 квітня, що погодився на двотижневе припинення вогню з Іраном за умови відкриття тим Ормузької протоки. У дописі на платформі Truth Social він заявив, що прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф попросив його «стримати руйнівну силу, яка сьогодні вночі відправилася до Ірану».

Валютний ажіотаж: попит на євро в Україні сягнув історичного максимуму

Березень 2026 року став знаковим для українського валютного ринку через аномально високий інтерес населення до європейської валюти. Вперше за довгий час чистий попит на євро зрівнявся з показниками долара США, встановивши новий історичний рекорд. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на своїй сторінці у Facebook.

Рада проголосувала за основу про податки з цифрових платформ

8 квітня Верховна Рада ухвалил в першому читанні законопроєкт № 15111-д про оподаткування цифрових платформ. Він стосується як українських, так і міжнародних цифрових сервісів, зокрема Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber та інших. Про це написав перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Українців хочуть штрафувати за здачу квартир в оренду

Українців можуть зобов'язати укладати договори оренди житла під час здавання квартир або будинків у найм. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Банкір розповів, як зміниться валютний ринок та депозити в другому кварталі

У другому кварталі ситуація в банківській сфері залежатиме передусім від загальних економічних показників (в тому числі від міжнародної фінансової допомоги), а також від стратегії Нацбанку, спрямованої на підтримку гривні та збереження балансу на валютному ринку. Про це заявив Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку.

Новини по темі
Всі новини
