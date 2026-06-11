Європейська комісія представила проєкт річного бюджету ЄС на 2027 рік, загальний обсяг якого пропонується встановити на рівні 200 мільярдів євро (у формі фінансових зобов'язань). Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Єврокомісія заклала понад 1 млрд євро на підтримку України у бюджеті ЄС на 2027 рік
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Одним із ключових векторів фінансування залишається довгострокова допомога Україні. Як наголосили в Єврокомісії, кошторис на наступний рік гарантуватиме безперебійне фінансування головних політичних пріоритетів блоку, що включає масштабну підтримку України через чинну програму Ukraine Facility, а також запуск нового цільового кредиту.
Зокрема, у межах цього нового кредитного інструменту підтримки України в документі вже закладено 1,15 млрд євро.
Оборонний щит та модернізація Європи
Повномасштабне вторгнення рф в Україну змусило Брюссель кардинально переглянути підходи до безпеки. У проєкті бюджету відображено посилення ролі ЄС у зміцненні обороноздатності держав-членів. Для цього трохи більше 3 мільярдів євро буде спрямовано безпосередньо на безпеку та оборону самого Євросоюзу.
Ці кошти підуть на:
- Стимулювання оборонних досліджень та нарощування промислового потенціалу;
- Покращення військової мобільності всередині блоку та зміцнення стратегічної стійкості;
- Реалізацію комплексного плану «Переозброєння Європи» / «Готовність 2030»;
- Фінансування інструменту спільних оборонних закупівель SAFE («Безпечні дії для Європи»).
Розвиток внутрішніх програм
Окрім мілітарного сектору, Єврокомісія пропонує збільшити капіталовкладення у свої флагманські цивільні та соціальні проєкти. Зокрема, додаткові кошти отримають освітня програма Erasmus+, інфраструктурний механізм «Об'єднання Європи» та Програма єдиного ринку. Стабільне фінансування збережеться і для аграрного сектору, що має гарантувати продовольчу безпеку та економічний розвиток сільських регіонів ЄС.
Запропонований Єврокомісією проєкт бюджету є попереднім. Відповідно до законодавства ЄС, остаточну версію бюджету на 2027 рік ще мають затвердити Європейський парламент і Рада ЄС. Очікується, що голосування відбудеться до кінця 2026 року.
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