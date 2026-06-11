Крокуємо в ЄС: ніяких «благодійних внесків» у лікарнях

Україна починає працювати над змінами в законодавстві, щоб адаптувати його до вимог Європейського Союзу. Одним із напрямів реформування є система охорони здоров'я, де влада планує посилити захист прав пацієнтів та підвищити прозорість фінансування медичних послуг. Для цього у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15298 .

Він передбачає відповідальність за вимагання грошей за медичну допомогу, що вже оплачується державою через Програму медичних гарантій. Законопроєкт, якщо він буде прийнятий, заборонить неофіційні платежі, які зазвичай маскуються під «благодійні внески».

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Що зміниться у разі ухвалення законопроєкту

Автори ініціативи зазначають, що попри реформу медичної системи та фінансування лікарень через Національну службу здоров'я України, пацієнти досі стикаються з вимогами оплачувати послуги, які мають надаватися безкоштовно.

Законопроєкт пропонує:

Визначити кримінальну відповідальність за незаконне стягнення коштів за медичні послуги, лікарські засоби та медичні вироби, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів. Відповідальність стосуватиметься не лише прямого вимагання грошей, а й випадків, коли оплату просять під виглядом добровільних пожертв. Запровадити покарання за відмову надати безоплатну медичну допомогу, якщо така відмова пов'язана з вимогою оплати. Залежно від тяжкості порушення винним може загрожувати штраф, пробаційний нагляд або позбавлення волі. Якщо ж дії призвели до тяжких наслідків, зокрема смерті пацієнта чи значних матеріальних збитків, покарання може становити від трьох до шести років ув'язнення. Встановити чіткі критерії для визначення великої та особливо великої матеріальної шкоди, що має спростити застосування відповідних норм Кримінального кодексу. Великою пропонується вважати шкоду, яка перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у сто і більше разів. Особливо великою — ту, що перевищує неоподатковуваний мінімум у двісті п’ятдесят і більше разів.

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Як це вплине на систему охорони здоров'я

Депутати зазначають, що боротьба з неофіційними платежами є важливим елементом модернізації української медицини за європейськими стандартами. У більшості країн ЄС правила фінансування медичних послуг є максимально прозорими, а права пацієнтів захищені чіткими механізмами контролю та відповідальності.

Українська система охорони здоров'я повинна стати більш передбачуваною для громадян. Це може стати ще одним кроком до інтеграції української медицини в європейський правовий та регуляторний простір.