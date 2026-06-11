Open Banking вже працює у застосунку ПУМБ

Відкритий банкінг вже доступний у застосунку ПУМБ . Це новий цифровий сервіс в Україні, який дозволить клієнтам бачити рахунки різних банків, перевіряти баланси, переглядати історію операцій та ініціювати платежі в одному мобільному застосунку.

Фактично відкритий банкінг змінює сам принцип взаємодії клієнта з банками. Замість постійного перемикання між різними застосунками користувач отримує можливість працювати з кількома банками в одному інтерфейсі.

У світі відкритий банкінг/Open Banking працює у багатьох країнах Європи, Азії, Близького Сходу та Південної Америки.

В Україні ПУМБ став першим банком, який пройшов регуляторну авторизацію НБУ у межах запуску відкритого банкінгу та перший банк в Україні відкриває цей сервіс для клієнтів.

«ПУМБ багато інвестує в розвиток сучасних технологій в галузі сучасного банкінку та є амбасадором впровадження всього нового для своїх клієнтів. Сьогодні ми пишаємось заявити про народження відкритого банкінгу в Україні за підтримки та ініціативи з боку НБУ. ПУМБ першим пройшов авторизацію на боці регулятора як надавач послуг відкритого банкінку. І вже сьогодні клієнти ПУМБ можуть додати їх рахунки в інших банках в застосунок ПУМБ, керувати всіма своїми фінансами в одному інтерфейсі та навіть робити перекази, переглядати історію операцій по рахункам, тощо. Це зовсім інший та новий для України досвід, який має значно спростити життя наших клієнтів. Бо ми розуміємо, що у кожного українця зараз 2−3 активних банка у смартфоні. І ти не завжди пам'ятаєш де і що ти витратив, скільки залишилось на якому рахунку, тощо. Тепер клієнти ПУМБ все це зможуть бачити в одному місці. Щоб спробувати новий банкінг — достатньо просто бути, стати клієнтом ПУМБ» — зазначає Дмитро Поліщук, заступник Голови Правління ПУМБ з роздрібного бізнесу.

Як це буде працювати:

На старті запуску сервісу клієнти ПУМБ зможуть:

— отримувати інформацію про їх рахунки в Приват Банку та А-Банку у застосунку ПУМБ (далі перелік банків буде розширено)

— ініціювати платіжні операції з рахунків цих банків через застосунок ПУМБ

— переглядати історію транзакцій по цим рахункам за останній місяць

Щоб скористатися цими функціями треба оновити застосунок ПУМБ.

Для запуску сервісу ПУМБ розробив нові внутрішні сервіси та Open API-рішення. Команда реалізувала доопрацювання як на backend-рівні, так і у фронтальній частині мобільного застосунку.

Що дасть впровадження Відкритого банкінгу в Україні

Основна ідея відкритого банкінгу — позбавити клієнта необхідності користуватися кількома банківськими застосунками одночасно.

Користувач зможе:

— бачити рахунки різних банків в одному місці

— контролювати баланси

— переглядати історію операцій

— ініціювати платежі з різних рахунків через один застосунок

Для фізичних осіб це означає простіше управління власними фінансами. Згодом сервіс стане доступний і для корпоративних клієнтів.

Для бізнесу — новий рівень централізованого управління рахунками, платежами та фінансовими процесами.

Фактично відкритий банкінг створює для українських клієнтів новий сучасний сценарій взаємодії з банками — швидший, зручніший і більш цифровий.

Як клієнт контролюватиме доступ до рахунків

Одним із ключових принципів відкритого банкінгу є повний контроль користувача над власними даними. Доступ до рахунків контролюється як у застосунку ПУМБ, так і у застосунку банку, який обслуговує рахунок клієнта

Користувач самостійно надає згоду на доступ до рахунків та визначає:

— які саме рахунки доступні

— який обсяг інформації передається

— строк дії доступу

У будь-який момент клієнт може відкликати таку згоду.

Дані клієнтів захищені та діючі ліміти на операції залишаються без змін

Відкритий банкінг працює виключно в межах вимог НБУ щодо захисту даних та безпеки фінансових операцій. Усі дії відбуваються лише після автентифікації користувача та на підставі активної згоди клієнта, яку можна відкликати у будь-який момент.

При цьому підключення відкритого банкінгу не змінює чинні ліміти банків та правила проведення операцій. Усі платіжні ліміти, перевірки та підтвердження транзакцій залишаються на стороні банку, який обслуговує рахунок клієнта. ПУМБ у цій моделі лише ініціює передачу платіжної інструкції за дорученням користувача.