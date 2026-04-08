Рада проголосувала за основу про податки з цифрових платформ

8 квітня Верховна Рада ухвалил в першому читанні законопроєкт № 15111-д про оподаткування цифрових платформ. Він стосується як українських, так і міжнародних цифрових сервісів, зокрема Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber та інших. Про це написав перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

«За» основу проголосувало 234 народних депутати.

«Це доопрацьований текст, який ми значно доопрацювали. Зараз він не стосується вживаних товарів, немає спецрахунків та доступу до банківської таємниці. Це гарна ініціатива і я з задоволенням її підтримав. А до другому читанні ще доопрацюємо», — написав Железняк.

За словами міністра фінансів Сергія Марченко, який представив законопроєкт в Раді, документ передбачає гармонізацію українського законодавства із ЄС, а також — виконання зобов’язань України перед МВФ.

Які норми встановлює законопроєкт

Законопроєкт встановлює 5% ставки оподаткування ПДФО від доходів з цифрових платформ (зараз вона 18 %), коли дохід перевищить 2000 євро на рік. Ухвалення дозволить легалізувати діяльність самозайнятих громадян і зменшити тіньову економіку. 400 млрд гривень очікують після набуття чинності документу.

Голова податкового комітету Данило Гетманцев сказав, що документ має замінити «недолугий механізм» податків з цифрових платформ на ефективний і простий для людей. Зараз він оподатковується за ставкою 23 % від першої гривні прибутку. А після ухвалення оподаткування буде лише після того, як людина заробить 2000 євро, і за ставкою в 5%. Він сказав, що це законопроєкт «про зниження податків», його підтримує бізнес, а також він відповідає вимогам МВФ.