Українців можуть зобов'язати укладати договори оренди житла під час здавання квартир або будинків у найм. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, пише «Обозреватель».
8 квітня 2026, 12:12
Українців хочуть штрафувати за здачу квартир в оренду
Що відомо
Вона зазначила: можливі штрафи будуть великими — і це, за очікуваннями, спонукатиме українців:
- виконувати вимоги;
- не здавати житло «в чорну».
«Люди вже не будуть ризикувати, тому що в тебе завжди є сусіди, які можуть розповісти, податкова, яка може перевірити. Коли ти будеш розуміти, що можеш отримати високий штраф, ти подумаєш і краще зареєструєш договір оренди», — пояснила Шуляк.
При цьому вона висловила впевненість, що легальна здача житла в оренду буде вигідна самим орендодавцям. Адже таким чином:
- отримуваний дохід стане «білим»;
- що спростить, зокрема, роботу з банками.
Джерело: Мінфін
