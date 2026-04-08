8 квітня 2026, 9:53

США та Іран домовилися про двотижневе перемир'я

Президент США Дональд Трамп оголосив у ніч на середу, 8 квітня, що погодився на двотижневе припинення вогню з Іраном за умови відкриття тим Ормузької протоки. У дописі на платформі Truth Social він заявив, що прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф попросив його «стримати руйнівну силу, яка сьогодні вночі відправилася до Ірану».

Президент США Дональд Трамп оголосив у ніч на середу, 8 квітня, що погодився на двотижневе припинення вогню з Іраном за умови відкриття тим Ормузької протоки.

Що відомо про домовленості

«І за умови згоди Ісламської Республіки Іран на повне, негайне та безпечне відкриття Ормузької протоки, я погоджуюся призупинити бомбардування та напади на Іран на два тижні. Це буде двостороннє припинення вогню», — написав він і додав, що США вже «виконали та перевиконали всі військові цілі» в Ірані.

Трамп також повідомив, що США отримали від Ірану пропозицію з десяти пунктів, яку вважають «працездатною основою» для переговорів.

«Майже всі різні питання, що раніше викликали розбіжності між США та Іраном, уже погоджені, однак двотижневий період дозволить остаточно доопрацювати та укласти угоду», — написав він.

Трамп: Повна й абсолютна перемога

В інтерв'ю агентству AFP Трамп сказав, що США здобули «повну й абсолютну перемогу» після укладення угоди про припинення вогню з Іраном.

«Повна і абсолютна перемога. Сто відсотків. Без сумніву», — вважає він.

Водночас Трамп не відповів на запитання, чи планує виконати свої попередні погрози знищити цивільну інфраструктуру Ірану, якщо той відмовиться від угоди: «Вам доведеться це побачити».

Іран теж заявив про перемогу

Іран, як пише державне інформаційне гентство Fars, підтвердив готовність до перемир'я.

Водночас у заяві стверджується, що Іран здобув «велику перемогу» над США, змусивши Трампа прийняти план із десяти пунктів щодо повноцінного завершення війни замість короткострокового припинення вогню. Серед пунктів плану — зняття санкцій з Ірану та запровадження плати за прохід суден через Ормузьку протоку.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що протягом двох тижнів Ормузька протока буде відкрита для безпечного проходження суден за координації з армією країни та з урахуванням технічних обмежень.

ЗМІ: Перший раунд переговорів — 10 квітня

Перший раунд переговорів між США та Іраном щодо угоди про припинення війни запланований на п'ятницю, 10 квітня, в Ісламабаді — столиці Пакистану, пише американське видання Axios із посиланням на джерела.

Американську делегацію, ймовірно, очолить віцепрезидент Джей Ді Венс. За інформацією американського телеканалу CNN, участь у переговорах також можуть взяти спеціальні посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Зустріч відбудеться за участі пакистанських посередників.

Білий дім поки офіційно не підтвердив дату перемовин. Проте її підтвердила Вища рада національної безпеки Ірану.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 2

+60
AP1
8 квітня 2026, 10:00
На фото трамп показує якого розміру **** він **** у війні з іраном.
zephyr
8 квітня 2026, 11:40
Спасибо polymarket, за легкий бабос :D
