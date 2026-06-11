Курс валют на 11 червня: долар та євро в банках продовжують зростати

У четверг, 11 червня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро у покупці додало 10 копійок, а у продажу 7 копійок.

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Середній курс долара в обмінних пунктах впав на 5 копійок у купівлі та подорожчав на 10 копійок у продажу. Євро подорожчало на 11 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,75−45,27 грн. Євро купують за 51,67 грн, а продають за 52,37 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,85−45,00, євро — 52,11−52,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 45,07−46,10 грн/$. Торги євро проходять на рівні 52,02−53,19 грн/євро.

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