Як змінюються платіжні звички в Україні та світі — дослідження

За даними WayForPay, у 2025 році через платформу було проведено понад 3,38 млн оплат. Банківська картка залишалася беззаперечним лідером: на неї припало 2,55 млн платежів, або 75,29% від загальної кількості. Apple Pay забезпечив 554,7 тис. операцій та частку 16,41%, а Google Pay — 280,8 тис. оплат і 8,31%.

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Попри домінування картки, цифрові гаманці вже займали помітну частку ринку. Сукупно Apple Pay та Google Pay забезпечили 24,71% усіх транзакцій. Іншими словами, вже у 2025 році майже кожна четверта оплата проходила через цифровий гаманець.

Частка цифрових гаманців продовжує зростати

Дані WayForPay станом на травень 2026 року показують продовження цього тренду. Картка залишається основним способом оплати та забезпечує 68,74% усіх транзакцій, однак Apple Pay уже займає 20,56%, а Google Pay — 10,70%.

Україна вже майже повністю перейшла на безготівкові платежі

Зростання цифрових гаманців відбувається на фоні загальної цифровізації платежів. За даними НБУ, у I кварталі 2026 року частка безготівкових операцій із платіжними картками досягла 96% за кількістю та 67,3% за сумою. Для порівняння, у 2025 році ці показники становили 95,5% та 65,4% відповідно.

Найбільшу частку безготівкових операцій становлять розрахунки у торговельній та сервісній мережі — 74,3% усіх операцій за кількістю. Ще 14,5% припадає на оплату товарів і послуг в інтернеті. Тобто питання переходу від готівки до цифрових платежів для більшості українців уже вирішене. Сьогодні змінюється інше — спосіб, у який люди оплачують покупки.

Українці дедалі рідше користуються фізичною карткою

Саме тут стає помітною роль цифрових гаманців. Станом на березень 2026 року в Україні налічувалося 20,6 млн токенізованих платіжних карток. Це означає, що кожна третя активна картка вже додана до цифрового гаманця або іншого токенізованого сервісу. Водночас понад 57% активних карток є безконтактними, що також свідчить про поступову відмову від традиційних платіжних сценаріїв.

Ще показовішою є інша цифра: лише 0,9% операцій у торговельній мережі здійснювалися через фізичне зчитування картки. Решта проходила через безконтактну картку, смартфон, смартгодинник або інший пристрій. Так, українці дедалі рідше взаємодіють із самою карткою навіть тоді, коли платять нею. Саме цей тренд багато в чому пояснює зростання Apple Pay та Google Pay у статистиці WayForPay.

Це не українська особливість, а глобальний тренд

Те, що сьогодні відбувається в Україні, повторює зміни, які вже кілька років спостерігаються на світовому платіжному ринку. За даними Worldpay Global Payments Report 2025, цифрові гаманці вже забезпечують близько 66% світового e-commerce та 38% вартості платежів у фізичній торгівлі. Для порівняння, десять років тому їхня частка в онлайн-комерції становила близько 34%.

Аналітики очікують, що до 2030 року частка цифрових способів оплати в e-commerce наблизиться до 80%. Фактично цифрові гаманці поступово стають основним способом взаємодії користувача з платіжною інфраструктурою. При цьому самі картки нікуди не зникають — змінюється лише спосіб їх використання.

Покупці дедалі рідше вводять реквізити картки вручну

Один із найпомітніших глобальних трендів описує Visa. За даними компанії, частка e-commerce-платежів із ручним введенням карткових даних скоротилася майже з половини всіх операцій у 2019 році до лише 16% у 2025 році. Натомість поширюються токенізація, цифрові гаманці та сценарії оплати в один клік.

По суті, покупець дедалі рідше бачить номер своєї картки під час оплати. Платіжна інфраструктура залишається картковою, але взаємодія з нею стає швидшою та майже непомітною для користувача.

Швидкість checkout стала фактором продажів

Трансформація платежів пов'язана не лише з технологіями, а й зі зміною очікувань покупців. За даними Adyen, 37% споживачів можуть відмовитися від покупки, якщо процес оплати займає надто багато часу. Checkout.com також повідомляє, що 66% покупців вважають якість платіжного процесу одним із ключових факторів довіри до онлайн-магазину.

Саме тому підтримка Apple Pay, Google Pay, збережених карток та інших швидких сценаріїв оплати поступово стає стандартом для сучасного e-commerce. На думку аналітиків WayForPay, конкуренція поступово зміщується від самого факту прийому платежів до якості платіжного досвіду: що менше дій потрібно покупцеві для завершення покупки, то вищою є ймовірність успішної конверсії.

Якими будуть платежі найближчими роками

Глобальні прогнози показують, що роль цифрових гаманців і токенізованих платежів продовжить зростати.Mastercard серед ключових трендів 2026 року називає цифрові гаманці, токенізацію, миттєві платежі, біометрію та AI-commerce. Компанія прогнозує, що кількість користувачів цифрових гаманців перевищить 5,2 млрд осіб уже найближчими роками.

Visa очікує, що 2026 рік стане першим роком, коли половина всіх споживчих платежів у світі здійснюватиметься через цифрові форми використання банківських карток. Аналітики McKinsey також відзначають, що платіжна індустрія переходить до конкуренції різних платіжних сценаріїв — цифрових гаманців, миттєвих платежів, локальних методів оплати та нових цифрових сервісів.

Airwallex звертає увагу ще на один тренд: універсального checkout для всіх ринків стає недостатньо. Покупці очікують бачити звичні для себе способи оплати, тому бізнесу дедалі частіше доводиться адаптувати платіжний досвід під конкретну аудиторію та її поведінкові звички.