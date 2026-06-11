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11 червня 2026, 11:25

Польща та Німеччина сперечаються через гроші на підтримку України

У Європейському Союзі виникли розбіжності щодо розподілу 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру (EPF), який використовується для компенсації країнам витрат на військову допомогу Україні. Польща вимагає повного відшкодування коштів за передану Києву зброю, тоді як Німеччина пропонує спрямувати доступні гроші безпосередньо на подальшу підтримку України. Про це повідомляє польське видання RMF24

У Європейському Союзі виникли розбіжності щодо розподілу 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру (EPF), який використовується для компенсації країнам витрат на військову допомогу Україні.

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Питання обговорювалося під час зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Нікосії. Варшава побоюється, що може недоотримати сотні мільйонів євро компенсації за військову допомогу, яку надала Україні від початку повномасштабної війни.

Чому виникла проблема з виплатами

Після того, як Угорщина розблокувала частину рішень щодо фонду, у розпорядженні Брюсселя опинилися 6,6 млрд євро. Однак цієї суми виявилося недостатньо для покриття всіх зобов'язань перед країнами-членами.

Загалом держави ЄС витратили через механізми фонду близько 43 млрд євро. Теоретично компенсації можуть сягати 13,5 млрд євро, але необхідних коштів у фонді наразі немає.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас запропонувала компромісний варіант: розподілити доступні 6,6 млрд євро між країнами пропорційно, компенсувати приблизно 10% заявлених витрат, а решту коштів використати на підготовку українських військових та закупівлю озброєння для України.

Польща вимагає повного відшкодування

У Варшаві виступають проти такого підходу. Польща розраховує отримати близько 2 млрд злотих, або приблизно 450 млн євро, як компенсацію за передане озброєння.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що країна має намір відстоювати кожне євро належних їй виплат. За його словами, скорочення компенсацій чи їх часткова виплата означатимуть менше коштів для польської армії. Польська сторона також звинувачує Брюссель у спробі змінити правила вже після того, як країни надали допомогу Україні.

Позицію Варшави підтримує Словаччина, яка також наполягає на повному відшкодуванні витрат за раніше передану зброю.

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Німеччина пропонує спрямувати гроші Україні

Берлін займає протилежну позицію. У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що кошти, які зараз доступні у фонді, мають бути використані насамперед для подальшої підтримки України, а не для повернення грошей до національних бюджетів.

Представники німецької сторони нагадують, що Європейський фонд миру створювався в першу чергу як механізм солідарності. Крім того, Німеччина планує виділити на підтримку України ще 11,5 млрд євро, тому повернення кількох сотень мільйонів не є для неї принциповим питанням.

Схожу позицію займають скандинавські країни. Франція також загалом підтримує підхід Каї Каллас, хоча наполягає, щоб кошти на закупівлю озброєння для України використовувалися переважно для придбання продукції європейських виробників.

Найближчим часом дискусія щодо розподілу коштів продовжиться на технічному рівні, після чого питання розглядатимуть посли країн ЄС. Остаточного рішення щодо того, кому саме дістануться мільярди євро з фонду, поки що немає.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+30
kadaad1988
kadaad1988
11 червня 2026, 12:12
#
Ляхи в своем репертуаре!!! Сплавили Украине старый совковый хлам и теперь пытаются урвать!
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0
Romanenkas17
Romanenkas17
11 червня 2026, 13:33
#
Там всі наживаються на своїй війні, нічого нового.
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