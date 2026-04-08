Українців попередили про зростання тарифів на електроенергію та газ

В Україні зростуть тарифи на електроенергію та газ для населення вже цього року. Однією з причин стане ухвалення закону про інтеграцію енергетичних ринків України та Європейського Союзу, за який Верховна Рада проголосувала 7 квітня. Про це у коментарі УНІАН заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

В чому причина?

«В цьому році ціни на газ та електричну енергію для населення можуть підвищитися приблизно на 25%. Навряд чи більше через політичні питання», — переконаний Омельченко.

Він підкреслив, що через ухвалення цього закону, підвищення тарифів в Україні є фактично неминучим, хоча й відбуватиметься поступово.

«Будемо йти поступово до ринкових цін для населення і по електричній енергії, і по природному газу. Але це не буде миттєво через місяць, через два. Який темп буде обраний, буде вирішувати уряд», — наголосив Омельченко.

Експерт зауважив, що головна причина майбутнього зростання тарифів полягає у фінансовому стані енергетики.

«Політики не бажають під час війни піднімати ціни на такі чутливі послуги, але іншого виходу немає. Навіть не тому, що цей закон прийнятий, а тому що немає за рахунок чого дотувати ціни. „Нафтогаз“ фактично фінансово неспроможний, в енергетичному секторі сформовані величезні борги. Хоче чи не хоче уряд, але він вимушений буде підвищувати ціни, тому що в іншому випадку просто енергетика не витримає», — вважає Омельченко.

Крім того, експерт звернув увагу на необхідність перегляду політики граничних цін на електроенергію для бізнесу.

«Важлива також проблема прайс-кепів. Зрештою, їх треба відміняти і переходити на європейські принципи застосування, більше розвивати ринкові відносини, а не жорстке обмеження цін для комерційних суб'єктів», — підсумував експерт.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 7 квітня Верховна Рада зробила крок до повної інтеграції в європейський енергопростір, ухваливши в цілому законопроєкт № 12087-д. Документ фактично закладає фундамент для того, щоб українська енергосистема стала повноцінною частиною внутрішнього ринку Євросоюзу.