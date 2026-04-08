Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
8 квітня 2026, 11:12

Українців попередили про зростання тарифів на електроенергію та газ

В Україні зростуть тарифи на електроенергію та газ для населення вже цього року. Однією з причин стане ухвалення закону про інтеграцію енергетичних ринків України та Європейського Союзу, за який Верховна Рада проголосувала 7 квітня. Про це у коментарі УНІАН заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

В чому причина?

«В цьому році ціни на газ та електричну енергію для населення можуть підвищитися приблизно на 25%. Навряд чи більше через політичні питання», — переконаний Омельченко.

Він підкреслив, що через ухвалення цього закону, підвищення тарифів в Україні є фактично неминучим, хоча й відбуватиметься поступово.

Читайте також: Рада ухвалила закон про об'єднання енергетичних ринків України та ЄС

«Будемо йти поступово до ринкових цін для населення і по електричній енергії, і по природному газу. Але це не буде миттєво через місяць, через два. Який темп буде обраний, буде вирішувати уряд», — наголосив Омельченко.

Експерт зауважив, що головна причина майбутнього зростання тарифів полягає у фінансовому стані енергетики.

«Політики не бажають під час війни піднімати ціни на такі чутливі послуги, але іншого виходу немає. Навіть не тому, що цей закон прийнятий, а тому що немає за рахунок чого дотувати ціни. „Нафтогаз“ фактично фінансово неспроможний, в енергетичному секторі сформовані величезні борги. Хоче чи не хоче уряд, але він вимушений буде підвищувати ціни, тому що в іншому випадку просто енергетика не витримає», — вважає Омельченко.

Крім того, експерт звернув увагу на необхідність перегляду політики граничних цін на електроенергію для бізнесу.

«Важлива також проблема прайс-кепів. Зрештою, їх треба відміняти і переходити на європейські принципи застосування, більше розвивати ринкові відносини, а не жорстке обмеження цін для комерційних суб'єктів», — підсумував експерт.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 7 квітня Верховна Рада зробила крок до повної інтеграції в європейський енергопростір, ухваливши в цілому законопроєкт № 12087-д. Документ фактично закладає фундамент для того, щоб українська енергосистема стала повноцінною частиною внутрішнього ринку Євросоюзу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+45
Перший Потужний
8 квітня 2026, 11:17
#
Та це байдуже, вже українці звикли як раби жити в Україні, а коли українців попередять про реальне зростання зарплат? Ну, щоб зобов`язали всіх рободавців підняти зарплату в перерахунку на валюту, щоб це не була тупа індексація в гривні, коли зарплату якби «підняли» (проіндексували), але людина фактично більше не може купити в магазині і краще жити не стала, оце цікаво, а оці всі подорожчання абсолютно всього незалежно від ситуації в світі - це і є кредо України.
+
0
Унилий Бетменцев
8 квітня 2026, 11:23
#
Ніяк не можу зрозуміти чи тонко тролите, чи товсто.
+
0
Я. ..
8 квітня 2026, 12:22
#
Головне, щоб все було максимально потужно))
А взагалі по моєму там реалії українського життя, на жаль
+
0
ololo trololo
8 квітня 2026, 12:34
#
А ти почни власний бізнес і плати працівника зп згідно описаних тобою правил
+
+15
TAN72
8 квітня 2026, 11:29
#
По 5 лямов на нос не прошли даром😂
+
+30
PavloSV
8 квітня 2026, 11:37
#
Двушка на москву — це теж євроінтеграція?
+
0
Я. ..
8 квітня 2026, 12:22
#
Міндіч гейт то вже потужна євроінтеграція))
+
0
JWT
8 квітня 2026, 11:38
#
Піду накачаю газу прозапас в кухню, і поки дешева електрика гріх лампочку не увімкнути
+
+30
djjack
8 квітня 2026, 12:01
#
Враги народа.
+
0
kadaad1988
8 квітня 2026, 12:21
#
А чего еще можно было ожидать от погани, которой после майдана 2014-го управляют из-за бугра?
+
0
ololo trololo
8 квітня 2026, 12:34
#
Іді наxyй
+
0
GrugoriyHoland
8 квітня 2026, 12:29
#
Дешевая маячня.
1 Меморандум между ЕС и Украиной был подписан еще 2008 году. И не просто …меморандум… а Украина присоединилась к выполнению требований трех директив ЕС. Сами дерективы были направлены на создание условий компенсации за счет «зеленой» энергетики и всяких «плююшек».
2 Личный вопрос к экспертав, а почему вы не выражали свои эмоции, когда с 2014 по 2018 год тариф на эл подняли в пять!!! раз? И при этом, законодательно отменили для импортеров энерго угля (ахметова) НДС на импорт? Да и еще убрали все таможенные и налоговые льготы для частником которые переходили на «зеленую» энергетику?
Что-то я тогда не читал подобного негодования!!!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Exba, GrugoriyHoland и 101 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами