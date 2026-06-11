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11 червня 2026, 10:45

В Україні можуть запровадити інвестиційні рахунки з податковими пільгами

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15314, який дозволяє громадянам інвестувати кошти з мінімальними податками. Законопроєкт має на увазі підтримку внутрішнього ринку капіталу та заохочення українців вкладати гроші в національні фінансові інструменти.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15314, який дозволяє громадянам інвестувати кошти з мінімальними податками.

Документ пропонує внести зміни до Податкового кодексу України та Закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», запровадивши так звані особові інвестиційні рахунки.

Що таке особовий інвестиційний рахунок

Згідно із законопроєктом, це спеціальний рахунок, який відкриватиме інвестиційна компанія для фізичної особи — резидента України. На ньому обліковуватимуться кошти інвестора та операції, пов'язані з їх розміщенням у фінансові активи.

Термін дії такого рахунку не обмежуватиметься. При цьому одна людина зможе мати лише один особовий інвестиційний рахунок. Виняток передбачено лише для випадків переходу до іншої інвестиційної компанії. Щомісяця інвестор зможе вносити суму, еквівалентну до 10 тисяч євро. Розрахунок здійснюватиметься за офіційним курсом НБУ.

Кошти з особового інвестиційного рахунку дозволять вкладати в:

  • емісійні цінні папери, що перебувають у вільному обігу в Україні;

  • фінансові та товарні аграрні ноти;

  • інші фінансові інструменти, які визначатиме Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

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Які податкові пільги пропонують законодавці

Однією з ключових особливостей нового механізму може стати спеціальний режим оподаткування інвестиційного доходу.

Якщо кошти залишатимуться на рахунку щонайменше 1095 календарних днів (три роки), прибуток від операцій із цінними паперами, дивіденди, проценти та інші доходи не включатимуться до загального оподатковуваного доходу фізичної особи та не обкладатимуться податками.

Водночас дострокове виведення коштів або закриття рахунку означатиме втрату податкових пільг. У такому випадку отриманий дохід підлягатиме оподаткуванню за загальними правилами.

Як контролюватимуть новий механізм

Законопроєкт покладає на інвестиційні компанії обов'язок інформувати податкові органи про відкриття та закриття особових інвестиційних рахунків. Крім того, вони мають щороку звітувати про операції, які проводяться клієнтами. Також передбачається автоматичний обмін інформацією між інвестиційними фірмами та податковою службою.

Окремо пропонується дозволити інвестування лише у визначені фінансові інструменти із застосуванням принципу «поставка проти оплати».

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+30
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
11 червня 2026, 10:54
#
В українських реаліях це абсолютно непотрібна хрінь, готівку занесли і все, готово, актив куплено, на крайній випадок є всякі інжури, а оце з пустого в порожнє переливати свої гроші - це ід…отизм, в нас же це йопт, бізнес по українськи, на папері одне, в реальності інше
+
0
kadaad1988
kadaad1988
11 червня 2026, 11:24
#
Мы создадим для вас, *** , новый МММ, несите ваши денежки!
+
+30
BatonUA
BatonUA
11 червня 2026, 11:32
#
З рахунками проблем немає. Є дефіцит інструментів. Наприклад немає ринку акцій
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
11 червня 2026, 13:06
#
Тому що для українців створили акції в АТБ, це максимум що можна собі дозволити в нашій потужній українській народній демократичній республіці.
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