Валютний ажіотаж: попит на євро в Україні сягнув історичного максимуму

Березень 2026 року став знаковим для українського валютного ринку через аномально високий інтерес населення до європейської валюти. Вперше за довгий час чистий попит на євро зрівнявся з показниками долара США, встановивши новий історичний рекорд. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на своїй сторінці у Facebook.

Рекордні цифри березня

Сумарний чистий попит на готівкову валюту (різниця між купівлею та продажем) за минулий місяць становив $968 млн. Показники розподілилися наступним чином:

Євро — $482 млн;

Долар США — $481,8 млн;

Інші валюти — $4,2 млн.

Чистий попит на євро оновив попередній максимум, зафіксований у листопаді 2025 року ($410 млн). Крім того, частка готівкових операцій у євро також сягнула пікової позначки — 28,5%.

Чому євро стає популярнішим?

Аналітик виділяє кілька ключових причин такої динаміки. По-перше, відновлення позицій євро на світових фінансових ринках автоматично посилює його роль в Україні. По-друге, особливу роль відіграє позиція НБУ.

«Євро у нас — бюджетоутворююча валюта», — пояснює Шевчишин.

Допомога від Європи, мита та акцизи розраховуються саме в євро, тоді як борги ми маємо переважно у доларах. НБУ схильний підтримувати курс євро до гривні навіть у разі його коливань щодо долара на світовій арені

Банки проти обмінників

Статистика першого кварталу 2026 року свідчить про зміну споживчих звичок українців. Банківський сектор став основним каналом для операцій: