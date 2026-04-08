Березень 2026 року став знаковим для українського валютного ринку через аномально високий інтерес населення до європейської валюти. Вперше за довгий час чистий попит на євро зрівнявся з показниками долара США, встановивши новий історичний рекорд. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на своїй сторінці у Facebook.
Валютний ажіотаж: попит на євро в Україні сягнув історичного максимуму
Рекордні цифри березня
Сумарний чистий попит на готівкову валюту (різниця між купівлею та продажем) за минулий місяць становив $968 млн. Показники розподілилися наступним чином:
- Євро — $482 млн;
- Долар США — $481,8 млн;
- Інші валюти — $4,2 млн.
Чистий попит на євро оновив попередній максимум, зафіксований у листопаді 2025 року ($410 млн). Крім того, частка готівкових операцій у євро також сягнула пікової позначки — 28,5%.
Чому євро стає популярнішим?
Аналітик виділяє кілька ключових причин такої динаміки. По-перше, відновлення позицій євро на світових фінансових ринках автоматично посилює його роль в Україні. По-друге, особливу роль відіграє позиція НБУ.
«Євро у нас — бюджетоутворююча валюта», — пояснює Шевчишин.
Допомога від Європи, мита та акцизи розраховуються саме в євро, тоді як борги ми маємо переважно у доларах. НБУ схильний підтримувати курс євро до гривні навіть у разі його коливань щодо долара на світовій арені
Банки проти обмінників
Статистика першого кварталу 2026 року свідчить про зміну споживчих звичок українців. Банківський сектор став основним каналом для операцій:
- 51,2% всієї готівкової валюти населення придбало через банківські установи.
- Водночас продавали через банки лише 21,3% валюти.
