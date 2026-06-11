Експерти назвали ідеальну ціну для купівлі біткоїна, банки Японії запускають спільний стейблкоїн: що нового

Експерти назвали позначку $60 000 ідеальною зоною для закупівлі біткоїна

Головна криптовалюта світу пережила потужну корекцію, втративши за місяць 28% вартості — ціна BTC опустилася з пікових $82 000 нижче психологічної відмітки у $60 000. За розрахунками аналітичної компанії K33, через цей обвал «у мінусі» опинилися понад 10 мільйонів BTC, що становить більше ніж половину (50%) від усього обсягу монет в обігу.

Для порівняння, ще місяць тому частка збиткових адрес складала лише 30%. Як пояснив керівник досліджень K33 Ветле Лунде, значна частина біткоїнів роками залишається нерухомою через втрату доступу до гаманців або принципову відмову власників від продажу. Через це в минулих ведмежих циклах пік збиткової пропозиції історично фіксувався в межах 50−56%.

Аналітики зазначають, що схожа ринкова картина спостерігалася під час криз 2011, 2018 та 2022 років. Тоді крипторинок намацував дно протягом місяця після того, як частка збиткових монет перетинала позначку в 50%.

Перед остаточним розворотом ціна зазвичай демонструвала фінальний «акорд» падіння ще на 15−26%. Протягом року після досягнення цієї критичної точки біткоїн демонстрував колосальне відновлення — зростання становило від 69% до 359%.

Поточний відкат повернув котирування біткоїна до його 200-тижневої ковзної середньої (MA) — технічного індикатора, який традиційно сигналізує про завершення масштабних ведмежих циклів. Крім того, Індекс відносної сили (RSI) BTC опустився до найнижчого рівня з листопада 2018 року, а Індекс страху та жадібності впав до екстремальних 8 пунктів, що вказує на максимальну паніку серед роздрібних інвесторів.

Паралельно фіксувався відтік капіталу: у період з 7 травня по 8 червня інвестори виводили з біржових криптопродуктів (ETP/ETF) в середньому по 4 108 BTC щодня.

За словами Лунде, зараз спостерігається глобальна зміна настроїв — ліквідність перетікає в акції технологічних гігантів, сектор штучного інтелекту та напередодні очікуваного IPO SpaceX. Водночас експерт підкреслив, що нинішня просадка є значно коротшою та м'якшою, ніж у попередніх циклах, що підтверджує довгостроковий тренд на зниження загальної волатильності першої криптовалюти.

Експерти K33 залишаються вірними своєму базовому сценарію: рівень близько $60 000 є циклічним дном або принаймні максимально вигідною зоною для довгострокового накопичення активу.

На момент написання новини ціна біткоїна становить $62 620. За останню добу актив зріс на 1,6%. Зазначимо, що відтоді як у жовтні минулого року біткоїн оновив історичний максимум, піднявшись вище $126 000, він втратив вже понад половину своєї вартості.

Три найбільші банки Японії запустять спільний стейблкоїн у 2026 році

Три провідні фінансові гіганти Японії — MUFG Bank, Mizuho Bank та Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) — оголосили про намір запустити в комерційний обіг спільний стейблкоїн. Старт перших реальних транзакцій заплановано на 2026 фінансовий рік.

Цифровий актив випускатимуть на базі трастової угоди. За цієї схеми три банки виступлять співзасновниками трасту, а функції довірчого керуючого візьме на себе спеціалізована трастова фінустанова.

Щоб підготувати підґрунтя для релізу, банки підписали меморандум про створення координаційної ради. Цей орган розроблятиме операційні інструменти, архітектуру корпоративного управління та технічні нюанси, необхідні для успішного розгортання проєкту.

Представники банків підкреслили, що інтеграція блокчейну в платіжні системи — це глобальний тренд, і токенізовані депозити разом зі стейблкоїнами здатні кардинально модернізувати фінансову інфраструктуру. Новостворена рада також шукатиме формати для масштабування ініціативи й залучення нових партнерів з-поміж інших фінустанов країни. Усі підготовчі етапи проходитимуть у суворій відповідності до чинного законодавства та вимог регуляторів.

Запуск спільного стейблкоїна відбувається на тлі глобальної інтеграції криптоактивів у банківську систему Японії, яка помітно прискорилася у 2026 році:

Доступ для іноземних активів: Агентство фінансових послуг Японії (FSA) нещодавно затвердило нові правила. Вони відкривають шлях до національної платіжної інфраструктури для закордонних стейблкоїнів трастового типу.

Криптобонуси за депозити: На осінь 2026 року SBI Shinsei Bank (структура SBI Group) анонсував унікальну програму для вкладників. Клієнти банку зможуть отримувати дохід за депозитами не лише у звичайній валюті, а й у криптовалюті — через спеціальні обмінні ваучери.

Зелене світло для Crypto ETF: Профільна комісія при правлячій Ліберально-демократичній партії Японії вже звернулася до уряду з вимогою якнайшвидше створити нормативну базу для запуску криптовалютних ETF та посилити підтримку стейблкоїнів, що мають прив'язку до єни.

Sahara AI назвала причину обвалу токена SAHARA на 60%

Команда ШІ-проєкту Sahara AI оприлюднила перші результати розслідування щодо стрімкого падіння курсу власного токена SAHARA, яке відбулося 9 червня 2026 року. Представники компанії запевнили: обвал понад як на 60% не пов'язаний із продажами з боку розробників чи ранніх інвесторів. Головним винуватцем став масштабний каскад ліквідацій на ринку ф'ючерсів.

У звіті наголошується, що жодних уразливостей у смартконтрактах чи збоїв у продуктах екосистеми виявлено не було.

«Жодні токени команди або інвесторів не були продані чи переміщені. Ці алокації залишаються повністю недоторканими в ончейні», — підкреслили в Sahara AI.

Також у проєкті додали, що офіційні маркетмейкери Amber Group та Herring Global під час інциденту працювали у штатному режимі. Контроль за збереженням та управлінням активами, як і раніше, повністю забезпечує Sahara Foundation.

Згідно з ончейн-аналізом, до колапсу призвела критична концентрація лонг-позицій (ставок на зростання) із високим кредитним плечем. Протягом трьох тижнів трейдери активно накопичували ф'ючерси на SAHARA напередодні планового розблокування токенів. Це створило «порохову бочку»: обсяг відкритих позицій оновив історичний максимум, тоді як реальна ліквідність на ринку залишалася низькою.

Коли ціна зазнала першого короткочасного тиску, запустилася некерована ланцюгова реакція:

Швидкий темп: На піку паніки криптобіржі примусово закривали позиції трейдерів на суму до $992 000 за секунду.

Примусові продажі: У перші дві хвилини обвалу 60% усіх ф'ючерсних ордерів припали саме на автоматичні ліквідації.

Стрімке піке: Ф'ючерсна ціна SAHARA обвалилася на 64% всього за 5,5 хвилини.

Великі обсяги: Менш ніж за пів години ринок «переварив» ф'ючерсні ордери на загальну суму близько $60 млн.

Цікаво, що ф'ючерсний ринок випереджав спотовий на 1−3 хвилини, а ціна на ньому була на 27% нижчою. Така аномалія є класичним маркером того, що ринок просто не встигав поглинати колосальні обсяги автоматичних продажів.

Ринок публічних токенсейлів показав найгірший результат за останні 5 років

Сектор публічного залучення капіталу в криптоіндустрії переживає масштабний спад. За даними аналітичної платформи CryptoRank, у II кварталі 2026 року через механізми IEO, ICO та IDO проєкти змогли зібрати скромні $58 млн. Це на 85% менше, ніж показники попереднього кварталу.

Загальна кількість токенсейлів за звітний період обвалилася на 65%, що ризикує перетворити цей квартал на антирекордний для сегмента за останні п’ять років. При цьому експерти зазначають: інституційний інтерес до ринку повністю не зник — великі приватні та венчурні раунди фінансування досі без проблем залучають сотні мільйонів доларів.

Ключові маркери падіння:

Різке скорочення запусків: У II кварталі 2026 року відбулося лише 37 публічних продажів токенів, тоді як у І кварталі їх було 105.

Травневий антирекорд: Особливо невдалим виявився травень 2026 року, коли зафіксували всього 13 кампаній. Це найнижчий місячний показник із грудня 2020 року (тоді пройшло лише 4 токенсейли).

Драматичний контраст із піком: Порівняно з піком нинішнього ринкового циклу (І квартал 2025 року), коли 429 проєктів залучили $849 млн, обсяги фінансування впали більш ніж у 14 разів.

Поточна криза зумовлена не лише тим, що стартапи стали рідше виходити на краудфандинг. Самі масштаби публічних зборів суттєво здрібніли. Це свідчить про максимальну обережність роздрібних інвесторів та загальне падіння попиту на нові, ще не перевірені часом токени.