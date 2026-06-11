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11 червня 2026, 12:10

Nova Post готується експансії Польщі: місцева мережа зросте ще на 300 відділень

Український поштово-логістичний оператор Нова Пошта планує суттєво посилити свою присутність на польському ринку. Про це в інтерв'ю Wiadomości Handlowe повідомив генеральний директор Nova Post у Польщі Якуб Карон.

Український поштово-логістичний оператор Нова Пошта планує суттєво посилити свою присутність на польському ринку.

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За його словами, основною аудиторією компанії наразі залишаються українці — вони формують близько 80% клієнтської бази. Водночас приблизно 90% усіх відправлень пов'язані з перевезеннями між Польщею та Україною. Тому у 2026 році компанія має намір відкрити ще 300 нових відділень по всій країні.

Компанія робить ставку на транскордонну логістику

У Nova Post вважають одним ключовим напрямком співпрацю з польським компаніями електронної комерції. За оцінками оператора, зараз у Польщі працює понад 75 тисяч інтернет-магазинів та онлайн-продавців, для яких український ринок поки що залишається недостатньо освоєним, але вони прагнуть працювати з українськими клієнтами.

Саме тому компанія планує активніше просувати послуги міжнародної доставки та допомагати польським підприємствам виходити на українських покупців.

Але попри активне розширення, Nova Post не збирається створювати власну мережу поштоматів у Польщі. У компанії вважають, що цей сегмент уже достатньо насичений місцевими операторами, тому вигідніше співпрацювати з існуючими мережами, ніж будувати власну інфраструктуру.

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Nova Post вже працює без підтримки материнської компанії

За підсумками 2025 року оборот Nova Post у Польщі перевищів 65 млн злотих (17 млн доларів). Якуб Карон розповів, що минулого року польський підрозділ вперше вийшов на самоокупність і більше не потребує фінансової підтримки з боку головної компанії.

Наразі польська мережа NP налічує 122 точки обслуговування. До неї входять 30 власних відділень, 16 франчайзингових, 31 міні-відділення та 45 пунктів видачі PUDO, які працюють на базі кафе, готелів та медичних центрів.

Станом на травень 2026 року Нова Пошта вже працює у 17 країнах, серед яких Польща, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Велика Британія, Нідерланди та США. При цьому найуспішнішими закордонними ринками для групи за підсумками четвертого кварталу 2025 року стали Польща, Молдова, Чехія та Латвія.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
11 червня 2026, 12:37
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По заголовку поляндия готовится захватить НП.
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