У травні автопарк України поповнили майже 3,3 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 9% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
11 червня 2026, 9:42
Гібридні авто набирають популярності: скільки машин купили українці у травні
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Яка частка нових авто
Частка нових авто в цій кількості становила 51% проти 60% у травні минулого року.
Топ-3 нових гібридів
- В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (166 од.)
- Другий результат у TOYOTA Yaris Cross (123 од.)
- Третій за популярністю — NISSAN X-Trail (121 од.)
Топ-3 гібридів з пробігом
- Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у FORD Escape (102 од.)
- Також у лідерській трійці: TOYOTA Prius (97 од.)
- BMW X5 (75 од.).
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Джерело: Мінфін
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