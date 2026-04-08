Нацбанк визначився з курсами валют на четвер, 9 квітня. Як свідчать дані на сайті НБУ, євро за день подорожчало майже на 50 копійок.
8 квітня 2026, 15:42
Офіційний курс євро різко стрибнув, долар падає
На четвер НБУ встановив такий курс долара: 43,38 грн. Це на 11 копійок менше, ніж у середу (43,49).
Історичний максимум долара: 44,16 (13.03.26).
Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 50,76 грн, що на 49 копійок більше, ніж у середу (50,27).
Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26).
Курс злотого
Офіційний курс польського злотого на четвер: 11,76 грн (у середу курс був 11,93 грн).
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1
kiraks — Бабулесы
15 марта 2025, 10:08
EUR/USD 15.03.2025
…Тепер прогнозую знову продовження падіння євроса у третій великій хвилі, яка буде складатись з 5 підхвиль … І мінімальне падіння буде до 0,99 (а можливо й нижче). На цих рівнях потрібно знову видивлятись дівергенцію, щоб побачити нову корекцію даної валютної пари…
