Офіційний курс євро різко стрибнув, долар падає

Нацбанк визначився з курсами валют на четвер, 9 квітня. Як свідчать дані на сайті НБУ , євро за день подорожчало майже на 50 копійок.

Курс долара

На четвер НБУ встановив такий курс долара: 43,38 грн. Це на 11 копійок менше, ніж у середу (43,49).

Історичний максимум долара: 44,16 (13.03.​​​​​​26).

Курс євро

Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 50,76 грн, що на 49 копійок більше, ніж у середу (50,27).

Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26)​​​.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на четвер: 11,76 грн (у середу курс був 11,93 грн).

