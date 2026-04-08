Українці скуповують електромобілі: високі ціни на бензин і дизель зробили електромобілі вигіднішими

В Україні — знову бум на електромобілі. Незважаючи навіть на те, що з початку цього року для «електричок» скасували податкові пільги щодо ПДВ та мита (а це загалом становить третину вартості авто). Подорожчання машин на електротязі, а також активні продажі у 2025 році з початку цього року практично «зупинили» ринок — обсяги реалізації авто помітно просіли. Але в березні ситуація кардинально змінилася .

За даними Інституту досліджень авторинку, минулого місяця сегмент «електричок» просто «вибухнув» — продажі зросли, порівняно з лютим, на 124,6%. Загалом (з урахуванням реалізації нових і вживаних електрокарів) на реєстрацію потрапило понад 6,3 тисячі машин.

Як кажуть експерти Інституту досліджень авторинку, такий «аномальний» попит став наслідком рекордного зростання цін на пальне. Водії, які до цього не хотіли купувати подорожчалі «електрички», підрахувавши вартість експлуатації авто з ДВС, різко передумали.

Зазначимо, що зарядка електрокарів на спеціалізованих АЗС не так давно також подорожчала. Але зростання тарифів не йде ні в яке порівняння з «ціновими гойдалками» на бензин і дизель. Вартість бензину А-95 минулого тижня сягнула в середньому по країні 71,83 гривні за літр, а дизеля — 87,63 гривні. Причому, це далеко не останні цінники. Як каже засновник групи компаній «Прайм», найближчим часом дизель може злетіти до 100 гривень за літр і навіть вище. Слідом за ним бензин також подорожчає ще на кілька гривень.

Ті ж, у кого є можливість заряджати електрокари вдома, встановивши спеціальну зарядку, і зовсім можуть отримувати електроенергію за нічним тарифом у 2,16 гривні за кіловат. Таким чином, різниця у вартості повного бака авто з ДВС і повного заряду електрокара просто разюча.

«Мінфін» розбирався, що зараз відбувається на ринку електромобілів, і чи вигідно їх купувати та експлуатувати.

Електробум повертається?

«Мінфін» вже писав, як розвивалися події на ринку електромобілів минулого року. Останній рік податкових пільг спровокував справжній бум у цьому сегменті. Особливо активно українські водії розкуповували китайські «електрички», які зуміли увірватися до топ-списку загальних продажів автомобілів.

Після скасування пільг з 2026 року ціни на електрокари зросли. Подорожчання прискорило також зростання валютного курсу. У підсумку, продажі «електричок» просіли. Ті, хто мріяв про електромобіль, придбали його у 2025 році. А «вагаючихся» зупиняли підвищені ціни, що змусили згадати й про інші мінуси електрокарів (порівняно невеликий запас ходу, складнощі експлуатації в морози, брак спеціалізованих АЗС тощо).

Але після того, як почалася війна в Ірані та загальна дестабілізація на Близькому Сході, а ціни на бензин і дизель «злетіли в космос», українські водії знову звернули увагу на авто на електротязі.

За даними Інституту досліджень авторинку, минулого місяця обсяги продажів «електричок» зросли майже на 125% порівняно з лютим — поки що це рекорд 2026 року. Як пояснив «Мінфіну» аналітик Інституту досліджень авторинку Остап Новицький, у березні були періоди, коли спостерігалося навіть двократне зростання продажів електрокарів порівняно з лютим.

На хвилі підвищення попиту знову активізувався імпорт електромобілів — поставки вживаних авто збільшилися на 84,9%, а нових — на 55,5%.

Як зазначають аналітики Інституту досліджень авторинку, у сегменті внутрішніх перепродажів минулого місяця лідирували електрокари Nissan Leaf (їх було реалізовано близько 660 штук). Два наступні місця в топ-5 посіли Tesla (Model 3 і Model Y), решта місць розподілилася між Volkswagen e-Golf і Renault ZOE.

Експерти кажуть, що помітно збільшився попит на Tesla (сумарно їх продажі понад 700). «Моделі цього бренду, особливо компактні кросовери та седани, стрімко набирають популярність, пропонуючи порівняно великий запас ходу та сучасні цифрові сервіси», — зазначили в Інституті досліджень авторинку,

Схожа структура продажів і в сегменті «свіжого» вживаного імпорту: до топ-5 потрапили Nissan Leaf, Tesla Model 3 і Model Y, Renault ZOE та KIA Niro. Але ті, хто шукав щойно привезені електрокари, обирали «молодші» авто, окремо акцентуючи увагу на році випуску машини.

Що стосується нових електрокарів, то тут, як і минулого року, лідерство — за «китайцями». У топ-3 потрапили BYD Leopard 3, BYD Sea Lion 06, Zeekr 001. Замикають топ-5 Volkswagen ID Unyx і Volkswagen ID 4.

За підсумками березня частка електрокарів у сегменті внутрішніх перепродажів зросла одразу на 3,1%, у сегменті вживаного імпорту — на 3,2%, а в сегменті нових авто — на 0,7%.

«Такі цифри є прямою реакцією на цінову політику мереж АЗС. За нинішніх цін на бензин і дизель, купівля електрокара — це не „екологічний жест“, а стратегічна інвестиція», — зазначили в Інституті досліджень авторинку.

Зазначимо, що, крім електрокарів, українські водії все частіше звертають увагу на гібридні авто. Особливо ця тенденція помітна в сегменті нових машин, де, за підсумками березня, гібриди зайняли 32% у структурі загальних продажів, що на 1,3% більше, ніж місяцем раніше. Для порівняння: реалізація нових електрокарів збільшилася на 0,7%, а частка таких авто в загальних продажах склала 3,9%. При цьому у авто з гібридними установками є істотний мінус — досить висока ціна. Це зупиняє від купівлі таких машин менш заможних водіїв, які обирають вживані моделі на вторинному ринку.

Водночас Остап Новицький каже, що повернення буму на електрокари в Україні ще не стало тенденцією. «Ринок перейшов у режим „кругового моніторингу“: продавці бояться продати задешево, спостерігаючи зростання попиту, а покупці — не хочуть переплачувати. Так, інтерес до електромобілів є, продажі пішли, але їх все одно все ще менше, ніж минулого року», — додав експерт.

Водії постійно рахують «економіку їзди», порівнюючи вартість експлуатації автомобілів з різними силовими установками. Тому, наприклад, якщо ціни на бензин і дизель раптом різко підуть вниз (скажімо, якщо ситуація на Близькому Сході стабілізується найближчим часом), настрої автовласників можуть вкотре змінитися.

Набагато дешевше

Головним аргументом для водіїв, які купують електрокари, незважаючи на скасування пільг на них і підвищення цін, на сьогоднішній день є економія на експлуатації.

Особливо помітна різниця для тих, хто живе в приватних будинках і має можливість, встановивши спеціальний порт, заряджати авто за нічним тарифом для населення, а це трохи більше 2 гривень за кіловат.

«Різниця тут, порівняно, скажімо, з дизельним авто, просто колосальна. Собівартість 100 кілометрів пробігу на електрокарі за умови домашньої зарядки становить усього близько 100 гривень проти 800 — на бензиновому або дизельному авто», — пояснив Новицький.

Навіть порівняно економні дизельні автомобілі, що споживають приблизно 5−6 літрів палива на 100 кілометрів, зараз помітно подорожчали в експлуатації. Адже при вартості дизеля в 70 гривень заправка повного бака на 50 літрів коштувала 3,5 тисячі. При ціні в 90 гривень мова йде вже про 4,5 тисячі, а, якщо дизель злетить до 100−110 гривень (а експерти вже попередили, що це може статися найближчим часом), за повний бак доведеться платити 5−5,5 тисяч гривень.

На тлі таких цифр навіть зарядка електрокара на спеціалізованих АЗС, яка вважається порівняно дорогою, вже не шокує водіїв. Наприклад, щоб зарядити авто за 30−60 хвилин, потрібно платити за тарифом 18−21 гривню за кіловат, а за 15−20 хвилин — по 21−25 гривень за кіловат.

Таким чином, якщо «домашня зарядка» обійдеться приблизно в 583 гривні на місяць при середньому пробігу 1,5 тисячі кілометрів і витраті 18 кВт на 100 кілометрів, то на спеціалізованій АЗС — у 5670 гривень на місяць, — підрахували аналітики Ampera Team.

При цьому такий самий пробіг у 1500 кілометрів на місяць на бензиновому авто з витратою 10 літрів на сто кілометрів за нинішніх тарифів на пальне обійдеться майже в 10,8 тисяч гривень. На дизельному авто з витратою 5 літрів на сто кілометрів 1500 кілометрів можна проїхати за 6,6 тисяч, але це мінімум для дизельної машини. Зазвичай авто з дизельними двигунами споживають більше, 6−8 літрів на сотню, і при такій витраті ціна місячної заправки зростає вже до 10,5 тисяч.

«Думаю, ця криза остаточно доб'є ринок дизельних авто. Їхня частка на ринку ЄС за минулий рік уже впала нижче 10%. Якщо такі ціни на дизель протримаються півроку, то вже в 2028 модельному році ми можемо не побачити нових дизельних легкових авто в лінійках виробників, можливо, за рідкісними винятками типу тягачів, пікапів і якогось гольфа чи француза. Мені особисто шкода — вважаю сучасні дизелі вершиною інженерії, чудовими, безпроблемними та економічними двигунами, накатавши за п’ять років 140 тисяч кілометрів на дволітровому французькому турбодизелі в парі з японським автоматом. Але таке життя. 2,5−3 євро за літр швидко роблять свою справу», — написав на своїй сторінці у Facebook економіст Центру економічних стратегій Юрій Гайдай.

Зрозуміло, що в Україні процес «вигнання» з доріг дизельних машин відбуватиметься набагато повільніше, ніж у Європі (де, крім цін на пальне, ринок регулюють ще й жорсткі екологічні норми), але, якщо паливна криза затягнеться, тенденція поступового заміщення автопарку (у тому числі на електрокари) прискориться і в нас.

«Ще недавно багато українців купували електрокари як „другий автомобіль у родині“, а перший був дизельним або бензиновим. Тепер же водії все частіше обирають електромобілі, щоб вони стали „основними“. А щоб вирішити проблему з порівняно невеликим запасом ходу, просто шукають „далекобійні“ батареї, які дозволяють перебувати в дорозі без підзарядки 250 кілометрів і більше», — підсумував Остап Новицький.