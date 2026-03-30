Головне за понеділок: збільшення податків, дефіцит валюти й українська ШІ-модель

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
30 березня 2026, 20:00

Головне за понеділок: збільшення податків, дефіцит валюти й українська ШІ-модель

Головні новини за понеділок, 30 березня:

Головні новини за понеділок, 30 березня:Уряд підтримав продовження військового збору та оподаткування посилок і цифрових послуг30 березня 2026 року Кабінет Міністрів схвалив три законопроєкти, розроблені Мінфіном.

Уряд підтримав продовження військового збору та оподаткування посилок і цифрових послуг

30 березня 2026 року Кабінет Міністрів схвалив три законопроєкти, розроблені Мінфіном. Міністр Марченко пояснив: «Це частина системної роботи Уряду для детінізації економіки, забезпечення рівних та справедливих умов конкуренції, а також необхідність фінансування ключових потреб держави у післявоєнний період».

У березні дефіцит валюти на міжбанку зріс на 51% і наблизився до історичного максимуму

За чотири тижні березня НБУ залив на ринок рекордні $4,4 млрд — аналітик

Світовий індекс невизначеності пробив історичний максимум: гірше за COVID-19

Нафта різко дорожчає після атаки хуситів на Ізраїль: Brent вже $115

Енергетичний шок вплине на курс гривні — НБУ

Індекс S&P 500 показав найгірший старт року в історії

Українська ШІ-модель отримала назву

Понад 136 тисяч громадян взяли участь у виборі назви для першої національної великої мовної моделі (LLM), розробку якої ведуть Міністерство цифрової трансформації та компанія «Київстар». Згідно з результатами опитування, переможцем став варіант «Сяйво».

Джерело: Мінфін
