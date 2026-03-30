Головне за понеділок: збільшення податків, дефіцит валюти й українська ШІ-модель
Уряд підтримав продовження військового збору та оподаткування посилок і цифрових послуг
30 березня 2026 року Кабінет Міністрів схвалив три законопроєкти, розроблені Мінфіном. Міністр Марченко пояснив: «Це частина системної роботи Уряду для детінізації економіки, забезпечення рівних та справедливих умов конкуренції, а також необхідність фінансування ключових потреб держави у післявоєнний період».
У березні дефіцит валюти на міжбанку зріс на 51% і наблизився до історичного максимуму
За чотири тижні березня НБУ залив на ринок рекордні $4,4 млрд — аналітик
Світовий індекс невизначеності пробив історичний максимум: гірше за COVID-19
Нафта різко дорожчає після атаки хуситів на Ізраїль: Brent вже $115
Енергетичний шок вплине на курс гривні — НБУ
Індекс S&P 500 показав найгірший старт року в історії
Українська ШІ-модель отримала назву
Понад 136 тисяч громадян взяли участь у виборі назви для першої національної великої мовної моделі (LLM), розробку якої ведуть Міністерство цифрової трансформації та компанія «Київстар». Згідно з результатами опитування, переможцем став варіант «Сяйво».
