Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
30 березня 2026, 14:16

Нафта різко дорожчає після атаки хуситів на Ізраїль: Brent вже $115

Ціни на нафту продовжили зростання у понеділок після того, як єменські хусити у вихідні атакували Ізраїль. Про це повідомляє Reuters.

Торги на біржі

Ф'ючерси на сиру нафту Brent подорожчали на $2,43, або 2,16%, до $115 за барель, після зростання на 4,2% у п'ятницю.

Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на $1,86, або 1,87%, до $101,50 за барель, після зростання на 5,5% під час попередньої сесії.

Що кажуть аналітики

Ціни на нафту продовжили зростання у понеділок, причому Brent прямує до рекордного місячного зростання, після того як єменські хусити розпочали свої перші атаки на Ізраїль минулими вихідними, посилюючи війну між США та Ізраїлем з Іраном на Близькому Сході.

Читайте також:Саудівська Аравія розгорнула перекачку нафти через пустелю

«Ринок практично відкинув перспективу завершення війни шляхом переговорів, попри заяви Трампа про „прямі та непрямі“ контакти з Іраном, та готується до різкої ескалації військових дій, що є сильним сигналом для сирої нафти, з величезною невизначеністю щодо часу та результату», — сказала засновниця компанії з аналізу ринку нафти Vanda Insights Вандана Харі.

Ціна на нафту Brent зросла на 59% цього місяця, що є найстрімкішим місячним стрибком, більшим за зростання, що спостерігалося під час війни у Перській затоці 1990 року.

«Конфлікт більше не зосереджений у Перській затоці та навколо Ормузької протоки, а тепер поширюється на Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку — один з найважливіших у світі вузлів для транспортування нафти і нафтопродуктів», — зауважують аналітики JP Morgan.

За даними аналітичної фірми Kpler, минулого тижня експорт саудівської нафти, перенаправлений з заблокованої Іраном Ормузької протоки до порту Янбу в Червоному морі, досяг 4,658 мільйона барелів на день.

На думку аналітиків JP Morgan, якщо експорт з Янбу буде порушено, саудівській нафті доведеться переорієнтуватися на єгипетський нафтопровід Суец-Середземне море (SUMED).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 3

+11
Lesya31
Lesya31
30 березня 2026, 14:57
Трамп і друзі добре заробили на розв’язаних війнах, зараз скажуть «нунєсмаглі», і спокійно з мільярдами жити будуть, як і наш нарик в єврозамках ((
KingSalmon
KingSalmon
30 березня 2026, 16:37
Годі годувати нафтові країни.
Треба пересідати на електромобілі
qbik
qbik
30 березня 2026, 17:19
Нафта — це не лише пальне. Весь пластик, поліетилен і т.д. із нафти
