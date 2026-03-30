У березні дефіцит валюти на міжбанку зріс на 51% і наблизився до історичного максимуму

Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 березня 2026, 8:00

У березні дефіцит валюти на міжбанку зріс на 51% і наблизився до історичного максимуму

Середньодобовий дефіцит валюти на міжбанку злетів на 51%, з $93,2 М до $140,6 М. Сумарний чистий дефіцит валюти на міжбанку за результатами березня може перевищити $3 млрд, що стане історичним максимумом. Про це написав фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Через викрадення Угорщиною $90 млн та 9 кілограмів золота та зростання курсу долару у березні зріс попит на валюту.

Зростання курсу долара

Долар зріс як на міжбанку з 43,21 до 43,84 грн (+1,5%), так й на готівковому ринку з 43,40 до 44,10 грн (+1,6%). З початку року готівкова гривня до долару девальвувала на 3,9%.

Головним чинником руху стало зростання долару на світових ринках й його переоцінка при стримуванні НБУ вартості євро. При цьому, на світовому ринку валютна пара EURUSD скоректувалась на 2,7%, після початку США й Ізраїлем військової операції в Ірані, й асиметричної відповіді Ірану по Монархіям Перської затоки. Світовий капітал, та в першу чергу країн Близького Сходу, шукає захисту в доларі, плюс формується значний попит на долар як валюту для купівлі нафтопродуктів.

За березень бівалютна корзина (долар 50% та євро 50%) на готівковому ринку зросла на 0,6%, а з початку року на 3%.

Що відбувається на міжбанку

На міжбанку у березні торговельна активність зросла на 13%. Пожвавлення ділової активності після блекаутного й крижаного лютого було логічним й очікуваним. Проте головним чинником став зростаючий попит на валюту, який досяг пікових позначок у другій половині місяця.

Через стрімке зростання цін пального, добрив та іншої продукції на світових ринках, та розуміння тривалості операції в Ірані, українські імпортери активно купували валюту. В свою чергу девальвація й очікування її продовження призвела до посилення попиту від покупців, та утримування валюту збоку продавців.

Середньодобовий попит на валюту за місяць зріс на 18% з $331,5 М до $391М (по доступних даних 1−26 березня, тут й далі). Це співрозмірно з грудневими рівнями 2025 року.

Середньодобова пропозиція зросла на 5% з $238,3 М до $250,3 М. Головним драйвером зростання пропозиції були традиційно аграрії, які під новий сезон й купівлю добрив, палива, забезпечення виплат робітників та іншу підготовку заводили валюту.

Середньодобовий дефіцит валюти на міжбанку злетів на 51%, з $93,2 М до $140,6 М. Сумарний чистий дефіцит валюти на міжбанку за результатами березня може перевищити $3 млрд, що стане історичним максимумом.

Готівковий ринок

На готівковому ринку у березні також зафіксовано пожвавлення торговельної активності (приріст більше 34%). Активізувалися як продавці, так і покупці. При цьому, фактором нервовості готівкового ринку стала затримка та викрадення українських інкасаторів в Угорщині на початку місяця. Перевезення здійснював єдиний ліцензований в ЄС інкасатор Ощадбанк. Угорщиною фактично було викрадено 90 млн доларів в еквіваленті та 9 кілограмів золота злитками. Ця нестача пропозиції на ринку, а також зростання курсу долару спричинили посилений попит на валюту. Більш того, НБУ двічі виходив з інтервенціями готівкової валюти, щоб задовольнити попит, та збити ринкові спекуляції.

За місяць середньодобова пропозиція готівкової валюти зросла на 20,1% з $52,9 М до $63,5 М. А от середньодобовий попит злетів на 41,4% з $77,6 М до $109,7 М.

В результаті на готівковому валютному ринку середьодобовий дефіцит стрибнув на 87% з $24,7 М до $46,2 М. Це максимум з січня 2025 року.

Сумарний чистий дефіцит валюти на готівковому ринку за березень можна оцінити на рівні $0,97 млрд.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
youknow
youknow
30 березня 2026, 11:14
«Угорщиною фактично було викрадено 90 млн доларів в еквіваленті та 9 кілограмів золота злитками.«-оу, а що так і не доказали походження🤔. діє теза: «відчуй себе в шкурі пересічного», коли банки блокують кошти громадян на невизначений термін по безглуздим причинам на кшталт «протидія тероризму»😆
