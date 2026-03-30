У березні дефіцит валюти на міжбанку зріс на 51% і наблизився до історичного максимуму

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зростання курсу долара

Долар зріс як на міжбанку з 43,21 до 43,84 грн (+1,5%), так й на готівковому ринку з 43,40 до 44,10 грн (+1,6%). З початку року готівкова гривня до долару девальвувала на 3,9%.

Головним чинником руху стало зростання долару на світових ринках й його переоцінка при стримуванні НБУ вартості євро. При цьому, на світовому ринку валютна пара EURUSD скоректувалась на 2,7%, після початку США й Ізраїлем військової операції в Ірані, й асиметричної відповіді Ірану по Монархіям Перської затоки. Світовий капітал, та в першу чергу країн Близького Сходу, шукає захисту в доларі, плюс формується значний попит на долар як валюту для купівлі нафтопродуктів.

За березень бівалютна корзина (долар 50% та євро 50%) на готівковому ринку зросла на 0,6%, а з початку року на 3%.

Що відбувається на міжбанку

На міжбанку у березні торговельна активність зросла на 13%. Пожвавлення ділової активності після блекаутного й крижаного лютого було логічним й очікуваним. Проте головним чинником став зростаючий попит на валюту, який досяг пікових позначок у другій половині місяця.

Через стрімке зростання цін пального, добрив та іншої продукції на світових ринках, та розуміння тривалості операції в Ірані, українські імпортери активно купували валюту. В свою чергу девальвація й очікування її продовження призвела до посилення попиту від покупців, та утримування валюту збоку продавців.

Середньодобовий попит на валюту за місяць зріс на 18% з $331,5 М до $391М (по доступних даних 1−26 березня, тут й далі). Це співрозмірно з грудневими рівнями 2025 року.

Середньодобова пропозиція зросла на 5% з $238,3 М до $250,3 М. Головним драйвером зростання пропозиції були традиційно аграрії, які під новий сезон й купівлю добрив, палива, забезпечення виплат робітників та іншу підготовку заводили валюту.

Середньодобовий дефіцит валюти на міжбанку злетів на 51%, з $93,2 М до $140,6 М. Сумарний чистий дефіцит валюти на міжбанку за результатами березня може перевищити $3 млрд, що стане історичним максимумом.

Готівковий ринок

На готівковому ринку у березні також зафіксовано пожвавлення торговельної активності (приріст більше 34%). Активізувалися як продавці, так і покупці. При цьому, фактором нервовості готівкового ринку стала затримка та викрадення українських інкасаторів в Угорщині на початку місяця. Перевезення здійснював єдиний ліцензований в ЄС інкасатор Ощадбанк. Угорщиною фактично було викрадено 90 млн доларів в еквіваленті та 9 кілограмів золота злитками. Ця нестача пропозиції на ринку, а також зростання курсу долару спричинили посилений попит на валюту. Більш того, НБУ двічі виходив з інтервенціями готівкової валюти, щоб задовольнити попит, та збити ринкові спекуляції.

За місяць середньодобова пропозиція готівкової валюти зросла на 20,1% з $52,9 М до $63,5 М. А от середньодобовий попит злетів на 41,4% з $77,6 М до $109,7 М.

В результаті на готівковому валютному ринку середьодобовий дефіцит стрибнув на 87% з $24,7 М до $46,2 М. Це максимум з січня 2025 року.

Сумарний чистий дефіцит валюти на готівковому ринку за березень можна оцінити на рівні $0,97 млрд.