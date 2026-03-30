Індекс S&P 500 показав найгірший старт року в історії

Американський фондовий ринок переживає безпрецедентний тиск продавців. Індекс S&P 500 не лише показав найгірший старт року в історії, але й прямує до найбільшого місячного обвалу з вересня 2022 року. Головним драйвером падіння став масовий розпродаж акцій технологічних гігантів, які пробили критичні рівні підтримки. Про це свідчать дані аналітичних платформ Barchart та Finviz.

Хронологія історичного падіння S&P 500

Американський ринок увійшов у зону жорсткої турбулентності одразу після початку нового торгового року. Статистика першого кварталу яскраво демонструє капітуляцію покупців: із перших дванадцяти торгових тижнів лише три завершилися в «зеленій» зоні. Березнева динаміка остаточно закріпила низхідний тренд — на місячному графіку індексу S&P 500 сформувалося найбільше падіння за останні три з половиною роки, перекресливши оптимістичні прогнози аналітиків щодо м'якого коригування.

Розпродаж у секторі технологічних гігантів

Головним тягарем для ринку став обвал так званої «Чудової сімки» (Magnificent 7) — групи найбільших технологічних корпорацій США, які раніше витягували індекси вгору, маскуючи слабкість решти компаній. За останніми даними, техногіганти фіксують двозначні втрати від своїх 52-тижневих максимумів:

Microsoft: -34%

Meta: -31%

Tesla: -25%

Alphabet (Google) та Amazon: по -20%

Nvidia: -19%

Apple: -12%

Технічні індикатори капітуляції

Поточний обвал супроводжується пробиттям довгострокових технічних та фундаментальних показників, що свідчить про глибоку зміну настроїв великого капіталу.

Зокрема, акції Microsoft вперше за понад 13 років закрилися нижче своєї 200-тижневої ковзної середньої — ключового індикатора глобального тренду. Падіння нижче цієї лінії означає злам циклу зростання, який тривав понад десятиліття. Схожа ситуація спостерігається у Meta, чиї котирування опустилися нижче 200-денної ковзної середньої з найбільшим відхиленням з кризового 2022 року. Це свідчить про агресивний і швидкий вихід інвесторів з активу.

Показовою є ситуація з Nvidia. Вперше за понад 10 років компанія торгується на рівні або навіть трохи нижче від середнього показника S&P 500 за прогнозованим P/E (відношення ціни акції до очікуваного прибутку). Практично це означає, що ринок повністю позбавив компанію преміальної націнки: тепер інвестори оцінюють перспективи вчорашнього лідера ШІ-перегонів не краще, ніж перспективи звичайного представника американського бізнесу.

Здуття бульбашки ШІ та макроекономічний тиск

Поточна корекція є наслідком жорсткого зіткнення завищених очікувань Волл-стріт з макроекономічною реальністю. Протягом останніх років капіталізація «Чудової сімки» роздувалася завдяки ажіотажу навколо штучного інтелекту. Проте зараз інституційні інвестори вимагають від корпорацій чітких доказів фінансової окупності багатомільярдних капіталовкладень у дата-центри та алгоритми, яких компанії поки не здатні надати в очікуваному обсязі.

Паралельно на ринок тисне відсутність «дешевих грошей». Вперта інфляція змушує центробанки утримувати високі відсоткові ставки, що обмежує можливості для кредитування та розширення бізнесу. Усвідомивши переоціненість технологічного сектора (де мультиплікатори подекуди нагадували часи «бульбашки доткомів»), фонди почали масово фіксувати прибутки та перекладати ліквідність у більш консервативні інструменти.