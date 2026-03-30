За чотири тижні березня НБУ залив на ринок рекордні $4,4 млрд — аналітик

Через значне зростання дефіциту валюти міжбанку та готівкового ринку лише за 4 тижні березня НБУ залив на ринок рекордні $4,4 млрд. Про це написав фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Інтервенції НБУ

За словами Шевчишина, три тижні поспіль НБУ заливає більше $1 млрд в ринок. За останній тиждень — $1,27 млрд.

«Всього за березень можемо вийти на інтервенції в $4,65 млрд, що буде найбільшим рівнем з грудня 2024, коли був зафіксований історичний максимум — $5,2 млрд», — підсумував Шевчишин.