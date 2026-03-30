Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
30 березня 2026, 13:23

Уряд підтримав продовження військового збору та оподаткування посилок і цифрових послуг

30 березня 2026 року Кабінет Міністрів схвалив три законопроєкти, розроблені Мінфіном. Про це написав міністр фінансів Сергій Марченко.

30 березня 2026 року Кабінет Міністрів схвалив три законопроєкти, розроблені Мінфіном.
Про які законопроєкти йде мова

  • врегулювання оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, та запровадження міжнародного обміну інформацією (DAC7);
  • оподаткування міжнародних посилок починаючи з 0 євро;
  • продовження дії військового збору після завершення воєнного стану.

«Це частина системної роботи Уряду для детінізації економіки, забезпечення рівних та справедливих умов конкуренції, а також необхідність фінансування ключових потреб держави у післявоєнний період.

Питання оподаткування цифрових платформ і міжнародних посилок ми опрацьовували у тісному діалозі з бізнесом, профільними асоціаціями та експертами. Проведено десятки консультацій, за результатами яких враховано низку конструктивних пропозицій. Сьогодні маємо консолідовану позицію щодо необхідності впровадження прозорих і передбачуваних правил. Такі зміни є частиною виконання Україною своїх зобов’язань у межах євроінтеграційного курсу", — зазначив Марченко.

Зміни до Податкового кодексу та закон про банки щодо цифрових платформ

Законопроєкти передбачають запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, відповідно до стандартів ОЕСР та Директиви ЄС DAC7.

Пропонується запровадити простий і зрозумілий механізм оподаткування для фізичних осіб, які отримують доходи через цифрові платформи. Ставка податку на доходи фізичних осіб становитиме 5% (замість 18%, яка діє наразі).

При цьому податковим агентом виступатиме сама платформа, що значно спрощує адміністрування для громадян. Важливо, що разові, некомерційні продажі особистих речей не підлягатимуть оподаткуванню, якщо річний дохід від таких операцій не перевищує 2 тисячі євро. Це відповідає практикам, які застосовуються в ЄС. Такий підхід одночасно зменшує податкове навантаження для самозайнятих осіб, стимулює добровільне декларування доходів і сприяє детінізації. Учасники ринку цифрових платформ публічно підтримують запровадження єдиних правил та відзначають, що це підвищить довіру до ринку і забезпечить більш передбачуване регуляторне середовище. Запропоновані зміни почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Зниження ліміту оподаткування міжнародних відправлень

Наразі імпорт товарів у посилках до 150 євро не оподатковується ПДВ, що створює нерівні конкурентні умови: українські виробники та ритейл працюють з податковим навантаженням, тоді як іноземні продавці фактично отримують цінову перевагу.

Запропоновані зміни передбачають застосування ПДВ до таких товарів незалежно від їх вартості за моделлю, яка вже діє в країнах Європейського Союзу. ПДВ нараховуватиметься автоматично і включатиметься у вартість товару ще на етапі покупки на електронній платформі. Водночас зберігається звільнення від оподаткування для некомерційних відправлень вартістю до 45 євро (особисті речі та подарунки). Реалізація цих змін дозволить вирівняти умови конкуренції, зменшити обсяги «сірого» імпорту. Активно працюємо з дотичними до цього процесу операторами задля забезпечення впровадження максимально зручного для громадян сервісу.

Зміни також мають вступити в дію з 2027 року.

Продовження військового збору

Продовження дії військового збору після завершення воєнного стану є вимушеним кроком, зумовленим війною. Це рішення обумовлене тим, що потреби сектору безпеки і оборони залишатимуться значними, а також необхідністю фінансування відновлення країни. За останніми оцінками, потреба у відбудові України становить близько $588 млрд.

Законопроєкти спрямовані на формування справедливого податкового середовища, зменшення «сірого» сектору економіки та гармонізацію українського законодавства з ЄС. Це також важливий сигнал для міжнародних партнерів щодо послідовності України у проведенні реформ та забезпеченні макрофінансової стабільності. >

Законопроєкт про ПДВ для частини ФОПів наразі перебуває на стадії узгодження та доопрацювання з ЦОВВ і буде винесено на схвалення вже найближчим часом.

Роман Мирончук
Коментарі - 32

EconomistPetya
30 березня 2026, 13:46
Все понимают что это необходимость во время войны для поддержки обороноспособности страны. Правильное решение.
Kitytik
30 березня 2026, 14:39
Ні, це обкрадання народу. Якщо так потрібно гроші,то потрібно скасувати виділення грошей на уже окуповані території. Також скоротити велику кількість чиновників, так як населення зараз добре якщо є зоча б 25 млн.
Moonlighter
30 березня 2026, 14:46
Не звертай уваги, цей чувак сидить у Польщі, тому йому байдуже, що тут буде, він уже не повернеться.
Lesya31
30 березня 2026, 14:54
І саме страшне що таких вир-ків тьма. Саме вони війну розпалюють, і підняття податків (
NicolaZnow
30 березня 2026, 16:31
То може час і Вам пройти ВЛК і приєднатись до лав ЗСУ?
EconomistPetya
30 березня 2026, 15:29
Не время этим заниматься во время войны. После войны, да. Вот недавно Зеленский упомянул, что хочет перенять опыт Хавьера Миллея.

У нас все будет после нашей победы. Сейчас нужно затянуть пояса и всем работать на победу, в том числе и платить повышенные налоги. Иначе прийдут буряты и будете другую песенку петь, но таким как вы не понять. Чемодан-Вокзал-расия.
kadaad1988
30 березня 2026, 15:59
Ну так пусть зеленая помойка затянет свои пояса, пояса депутатов-дармоедов всех уровней, пояса чинуш, судей, прокуроров, набсоветов, ликвидирует бесполезные сап и набу, на которые из бюджета ушли миллиарды, а результатов ноль!
Евгений Петров
30 березня 2026, 16:33
25? меньше 20
Евгений Петров
30 березня 2026, 16:33
Люди просто жить хотят а не умирать за помойку

https://tsn.ua/ru/exclusive/minus-million-ezhegodno-demograf-ozvuchil-shokiruyuschie-tempy-sokrascheniya-naseleniya-ukrainy-3019670.html
1Venger2
30 березня 2026, 13:50
Більше треба роздавати грошей свириденко… Ідіоти при владі системно знищують країну. Тепер всі будуть під контролем. Захотів продати на олх, заплати податок або штраф, захотів купити щось не в аврорі - плати більше на 30%. Вічне ярмо з військовим збором. Всі ці дибільні закони результат просраних реформ від влади. Ті, хто завозить товар через корумповану митницю задоволені. Тепер люди куплять китайський ширпотреб з нормальною націнкою, бо в китаї вже буде не вигідно… А імпортери дадуть хабар митнику, і будуть щасливими!!! Бо ця структура ніколи не буде реформована.
Moonlighter
30 березня 2026, 13:50
Зараз би послухати півнів, котрі декілька останніх місяців тут горлопанили, що це все видгадки Железняка і рашиське іпсо.
Rodion21
30 березня 2026, 14:30
Навіщо нам «євроінтеграційний курс» , європейськi податки та практики, якщо Україну в Європу ніколи не візьмуть ?
Бо в першу чергу треба не збiльшувати податки, а перестати красти з бюджету вже зiбранi …
Lesya31
30 березня 2026, 14:56
«євроінтеграційний курс» - це як морковка на морді віслюка, гляньте на турків, навіть вони зрозуміли. А тут свої просувають цю «радість» за єврогроші, нав’язуючи кредити на україну, піднімаючи податки.
BigBend
30 березня 2026, 15:44
Русня, ви зі своїми казками «не візьмуть» ще з часів безвізу викликає те лише сміх. Убога недонація русаків, якім нічим зайнятись, крім Україною.
Kitytik
30 березня 2026, 15:56
Ніхто не візьме в ЄС настільки корумповану країну , де у чоловіків (скоро і у жінок) прав менше,ніж в дворових собак. Їм вигідні ми тільки як «щит».
ccc2013
30 березня 2026, 14:33
Всі навкруги вороги та зрадники)))
getup
30 березня 2026, 14:58
Вопросы есть?.. Всё понятно…
zevs1
30 березня 2026, 15:42
Очень бы хотелось увидеть в случае увольнения из Кабмина что стоит Марченко на открытом рынке труда кто его возьмёт на работу с его способностями, пусть построит собственный реальный бизнес в Украине в тех условиях которые сам создал.
Реально человек ни разу ничего сам не построил даже собачьей будкки и в Кабмине все такие кадры.
kadaad1988
30 березня 2026, 16:01
Надеюсь сборище зеленой погани в зраде снова получит средний палец на голосовании за эти «законы».
NicolaZnow
30 березня 2026, 16:35
Мені цікаво як китайські платформи будуть повертати ПДВ?)
JWT
30 березня 2026, 16:39
Ніяк, це «мита трампа» тільки Ukrainian edition. ПДВ платять кінцеві споживачі.
NicolaZnow
30 березня 2026, 16:42
Кінцеві споживачі платять КНР …
JWT
30 березня 2026, 16:44
Кінцевий споживач платить двічі, і в КНР і в Україні. В КНР те, що купив на їх маркетплейсі, в Україні при отриманні посилки (мито та податки).
NicolaZnow
30 березня 2026, 16:52
Ви читали що написано в новині?

«Запропоновані зміни передбачають застосування ПДВ до таких товарів незалежно від їх вартості за моделлю, яка вже діє в країнах Європейського Союзу. ПДВ нараховуватиметься автоматично і включатиметься у вартість товару ще на етапі покупки на електронній платформі.»

Ще на етапі покупки ПДВ буде включено в ціну товару. Питання як держава отримає це ПДВ з китайської платформи, якщо для цього потрібно, як мінімум, договор з платформою, хоча скоріше потрібно їхати в Китай і домовлятися з Сі
JWT
30 березня 2026, 17:07
Вибачаюсь, гадаю, що це буде на кшталт «Податку на Google», який вже працює.
Евгений Петров
30 березня 2026, 16:37
Самое ржачное что я встречал Ахметова, который плакался что хочет жить после 60 лет

поздадержаться в это мире, но время неумолимо

и Ахметова тоже вытрут из этой реальности.


JWT
30 березня 2026, 16:39
«Продовження дії військового збору після завершення воєнного стану» а це завершення зараз з нами в одній кімнаті?
NicolaZnow
30 березня 2026, 16:46
В них окрема кімната. Для своїх цього стану не існує …
JWT
30 березня 2026, 16:42
При цьому податковим агентом виступатиме сама платформа, що значно спрощує адміністрування для громадян. Важливо, що разові, некомерційні продажі особистих речей не підлягатимуть оподаткуванню, якщо річний дохід від таких операцій не перевищує 2 тисячі євро.

Я правильно розумію, що для того, щоб виконати ці дві умови одночасно умовний OLX отримає доступ до всіх моїх надходжень за рік?
Kitytik
30 березня 2026, 16:47
Вони напевно зроблять вертфікацію через дію.Але угода має бути підтверджена,а без олх доставки доказати ,що була продажа нереально.Ніхто не буде читати переписки. На пром для фопів потрібно підписувати угоду через Вчасно з 26 року.
Евгений Петров
30 березня 2026, 16:51
Из украины в 17 году выехали даже те кому было 53 года на тот момент

а 53 это мягко говоря не молодой возраст

щас они болтаются в районе 65 ти никто их не увольняет

я их понимаю, никто не хочет собирать бутылки под атб

особенно если тебе больше 51

Евгений Петров
30 березня 2026, 16:52
Https://www.youtube.com/@%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B8%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0.%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0

вот их канал
