Уряд підтримав продовження військового збору та оподаткування посилок і цифрових послуг

30 березня 2026 року Кабінет Міністрів схвалив три законопроєкти, розроблені Мінфіном. Про це написав міністр фінансів Сергій Марченко.

Про які законопроєкти йде мова

врегулювання оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, та запровадження міжнародного обміну інформацією (DAC7);

оподаткування міжнародних посилок починаючи з 0 євро;

продовження дії військового збору після завершення воєнного стану.

«Це частина системної роботи Уряду для детінізації економіки, забезпечення рівних та справедливих умов конкуренції, а також необхідність фінансування ключових потреб держави у післявоєнний період.

Питання оподаткування цифрових платформ і міжнародних посилок ми опрацьовували у тісному діалозі з бізнесом, профільними асоціаціями та експертами. Проведено десятки консультацій, за результатами яких враховано низку конструктивних пропозицій. Сьогодні маємо консолідовану позицію щодо необхідності впровадження прозорих і передбачуваних правил. Такі зміни є частиною виконання Україною своїх зобов’язань у межах євроінтеграційного курсу", — зазначив Марченко.

Зміни до Податкового кодексу та закон про банки щодо цифрових платформ

Законопроєкти передбачають запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, відповідно до стандартів ОЕСР та Директиви ЄС DAC7.

Пропонується запровадити простий і зрозумілий механізм оподаткування для фізичних осіб, які отримують доходи через цифрові платформи. Ставка податку на доходи фізичних осіб становитиме 5% (замість 18%, яка діє наразі).

При цьому податковим агентом виступатиме сама платформа, що значно спрощує адміністрування для громадян. Важливо, що разові, некомерційні продажі особистих речей не підлягатимуть оподаткуванню, якщо річний дохід від таких операцій не перевищує 2 тисячі євро. Це відповідає практикам, які застосовуються в ЄС. Такий підхід одночасно зменшує податкове навантаження для самозайнятих осіб, стимулює добровільне декларування доходів і сприяє детінізації. Учасники ринку цифрових платформ публічно підтримують запровадження єдиних правил та відзначають, що це підвищить довіру до ринку і забезпечить більш передбачуване регуляторне середовище. Запропоновані зміни почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Зниження ліміту оподаткування міжнародних відправлень

Наразі імпорт товарів у посилках до 150 євро не оподатковується ПДВ, що створює нерівні конкурентні умови: українські виробники та ритейл працюють з податковим навантаженням, тоді як іноземні продавці фактично отримують цінову перевагу.

Запропоновані зміни передбачають застосування ПДВ до таких товарів незалежно від їх вартості за моделлю, яка вже діє в країнах Європейського Союзу. ПДВ нараховуватиметься автоматично і включатиметься у вартість товару ще на етапі покупки на електронній платформі. Водночас зберігається звільнення від оподаткування для некомерційних відправлень вартістю до 45 євро (особисті речі та подарунки). Реалізація цих змін дозволить вирівняти умови конкуренції, зменшити обсяги «сірого» імпорту. Активно працюємо з дотичними до цього процесу операторами задля забезпечення впровадження максимально зручного для громадян сервісу.

Зміни також мають вступити в дію з 2027 року.

Продовження військового збору

Продовження дії військового збору після завершення воєнного стану є вимушеним кроком, зумовленим війною. Це рішення обумовлене тим, що потреби сектору безпеки і оборони залишатимуться значними, а також необхідністю фінансування відновлення країни. За останніми оцінками, потреба у відбудові України становить близько $588 млрд.

Законопроєкти спрямовані на формування справедливого податкового середовища, зменшення «сірого» сектору економіки та гармонізацію українського законодавства з ЄС. Це також важливий сигнал для міжнародних партнерів щодо послідовності України у проведенні реформ та забезпеченні макрофінансової стабільності. >

Законопроєкт про ПДВ для частини ФОПів наразі перебуває на стадії узгодження та доопрацювання з ЦОВВ і буде винесено на схвалення вже найближчим часом.