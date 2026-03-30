Українська ШІ-модель отримала назву

Понад 136 тисяч громадян взяли участь у виборі назви для першої національної великої мовної моделі (LLM), розробку якої ведуть Міністерство цифрової трансформації та компанія «Київстар». Згідно з результатами опитування, переможцем став варіант «Сяйво». Про це повідомляє Мінцифри 30 березня.

Деталі відбору та результати

До фінального етапу конкурсу потрапили 10 варіантів назв, які пройшли попередню фільтрацію. Головною умовою для затвердження кандидатів була їхня унікальність: ідеї мали бути повністю оригінальними, не містити плагіату та не порушувати чужих прав інтелектуальної власності. У підсумку найбільшу підтримку користувачів отримала назва «Сяйво», за яку віддали 22 601 голос.

Задекларовані сфери застосування алгоритму

Ініціатори проєкту позиціюють свою розробку як універсальний інструмент. Заявляється, що «Сяйво» буде впроваджено в державні сервіси, бізнес-середовище, сферу освіти та оборонний сектор. Розробники стверджують, що національна мовна модель допомагатиме швидше обробляти інформацію, автоматизовувати рутинні процеси, а також стане основою для створення нових цифрових продуктів.

Бюджети та технологічні реалії

За даними профільних ІТ-видань, робота над українською LLM активно триває з минулого року, а її відкрите бета-тестування заплановане на кінець весни 2026 року. Представники «Київстару» раніше оцінювали вартість реалізації цього проєкту в суму від 1,5 до 2 мільйонів доларів.

На тлі багатомільярдних капіталовкладень глобальних технологічних корпорацій у розробку штучного інтелекту, такий бюджет виглядає вкрай скромним. Це дає підстави аналітикам ринку припускати, що «Сяйво» не є повністю самостійною архітектурою, розробленою з нуля, а скоріше донавчанням вже наявних відкритих моделей (на кшталт Llama від Meta) на україномовних масивах даних. Крім того, гейміфікація процесу створення ШІ (зокрема, розіграш смартфонів та підписок на телебачення серед авторів назв-фіналістів у застосунку «Дія») вказує на те, що наразі проєкт супроводжується активною маркетинговою кампанією, яка більше нагадує класичний PR, ніж сувору розробку інфраструктурного продукту.

Чому це важливо

Створення локальної мовної моделі публічно декларується як крок до цифрової автономії, проте практична доцільність та надійність продукту викликають обґрунтований скепсис. Інтеграція нейромережі з порівняно малим бюджетом розробки у критичні напрямки — особливо в оборону та державні реєстри — несе серйозні ризики щодо безпеки даних та достовірності машинного аналізу (так званих «галюцинацій» ШІ). Наразі ініціатива виглядає радше як спроба відомств та корпоративного сектору капіталізувати глобальний хайп навколо штучного інтелекту. Справжнім маркером успіху для «Сяйва» стане здатність алгоритму стабільно та безпечно функціонувати в умовах реальних державних навантажень без витоків конфіденційної інформації та збоїв.