Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
30 березня 2026, 17:22

Українська ШІ-модель отримала назву

Понад 136 тисяч громадян взяли участь у виборі назви для першої національної великої мовної моделі (LLM), розробку якої ведуть Міністерство цифрової трансформації та компанія «Київстар». Згідно з результатами опитування, переможцем став варіант «Сяйво». Про це повідомляє Мінцифри 30 березня.

Понад 136 тисяч громадян взяли участь у виборі назви для першої національної великої мовної моделі (LLM), розробку якої ведуть Міністерство цифрової трансформації та компанія «Київстар».

Деталі відбору та результати

До фінального етапу конкурсу потрапили 10 варіантів назв, які пройшли попередню фільтрацію. Головною умовою для затвердження кандидатів була їхня унікальність: ідеї мали бути повністю оригінальними, не містити плагіату та не порушувати чужих прав інтелектуальної власності. У підсумку найбільшу підтримку користувачів отримала назва «Сяйво», за яку віддали 22 601 голос.

Задекларовані сфери застосування алгоритму

Ініціатори проєкту позиціюють свою розробку як універсальний інструмент. Заявляється, що «Сяйво» буде впроваджено в державні сервіси, бізнес-середовище, сферу освіти та оборонний сектор. Розробники стверджують, що національна мовна модель допомагатиме швидше обробляти інформацію, автоматизовувати рутинні процеси, а також стане основою для створення нових цифрових продуктів.

Бюджети та технологічні реалії

За даними профільних ІТ-видань, робота над українською LLM активно триває з минулого року, а її відкрите бета-тестування заплановане на кінець весни 2026 року. Представники «Київстару» раніше оцінювали вартість реалізації цього проєкту в суму від 1,5 до 2 мільйонів доларів.

На тлі багатомільярдних капіталовкладень глобальних технологічних корпорацій у розробку штучного інтелекту, такий бюджет виглядає вкрай скромним. Це дає підстави аналітикам ринку припускати, що «Сяйво» не є повністю самостійною архітектурою, розробленою з нуля, а скоріше донавчанням вже наявних відкритих моделей (на кшталт Llama від Meta) на україномовних масивах даних. Крім того, гейміфікація процесу створення ШІ (зокрема, розіграш смартфонів та підписок на телебачення серед авторів назв-фіналістів у застосунку «Дія») вказує на те, що наразі проєкт супроводжується активною маркетинговою кампанією, яка більше нагадує класичний PR, ніж сувору розробку інфраструктурного продукту.

Чому це важливо

Створення локальної мовної моделі публічно декларується як крок до цифрової автономії, проте практична доцільність та надійність продукту викликають обґрунтований скепсис. Інтеграція нейромережі з порівняно малим бюджетом розробки у критичні напрямки — особливо в оборону та державні реєстри — несе серйозні ризики щодо безпеки даних та достовірності машинного аналізу (так званих «галюцинацій» ШІ). Наразі ініціатива виглядає радше як спроба відомств та корпоративного сектору капіталізувати глобальний хайп навколо штучного інтелекту. Справжнім маркером успіху для «Сяйва» стане здатність алгоритму стабільно та безпечно функціонувати в умовах реальних державних навантажень без витоків конфіденційної інформації та збоїв.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментарі - 3

TAN72
TAN72
30 березня 2026, 17:32
Северное😂
Мордехай Шнеерсоненко
Мордехай Шнеерсоненко
30 березня 2026, 18:43
Как может 136 тысяч гоев решать вопрос государственной важности с таким малым коэффициентом
Мордехай Шнеерсоненко
Мордехай Шнеерсоненко
30 березня 2026, 18:44
Надо было назвать Украинский ИИ УЕ Гой!
