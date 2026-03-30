Світовий індекс невизначеності пробив історичний максимум: гірше за COVID-19

Рівень глобальної економічної та політичної тривоги досяг безпрецедентних масштабів. Світовий індекс невизначеності (World Uncertainty Index, WUI) злетів до позначки у понад 106 000 пунктів, що є абсолютним рекордом за всю історію спостережень (з 1993 року). Цей показник паніки на ринках виявився гіршим за часи пандемії COVID-19, терактів 11 вересня, війни в Іраку та глобальної фінансової кризи 2008 року разом узятих.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Абсолютний рекорд паніки

Згідно з опублікованим графіком, динаміка індексу (який розраховується на основі згадок про невизначеність у звітах Economist Intelligence Unit) демонструє вертикальний зліт. У лютому 2026 року WUI сягнув позначки у понад 105 000 (а за деякими даними — 106 862) пунктів.

Для порівняння, попередні історичні максимуми виглядають на цьому тлі майже непомітними:

Пандемія COVID-19 (2020 рік): індекс ледь перевищував 50 000 пунктів.

Війна в Іраку (2003 рік): близько 35 000 пунктів.

Теракти 9/11 (2001 рік): близько 25 000 пунктів.

Глобальна фінансова криза (2008 рік): рівень невизначеності був значно нижчим за поточний стрибок.

Головний драйвер: глобальна торговельна війна та геополітика

Головним каталізатором цього безпрецедентного стрибка стала нова хвиля глобальних торговельних війн. Повернення Дональда Трампа до влади у США, радикальний перегляд митних тарифів, руйнування десятиліттями вибудованих ланцюжків постачань та жорсткий протекціонізм спричинили шок серед світових еліт та бізнесу.

Ситуація мультиплікується масштабною геополітичною кризою: ескалацією війни на Близькому Сході (зокрема в Ірані), блокуванням ключових морських торговельних шляхів (Ормузької протоки) та загрозою прямого військового зіткнення наддержав. Сукупність цих факторів створила «ідеальний шторм», коли бізнес просто не здатний прогнозувати свої дії навіть на найближчі місяці.

Чому це важливо

Коли невизначеність сягає таких екстремальних значень, великий капітал миттєво тисне на гальма: корпорації зупиняють найм працівників, скасовують інвестиції в нові проєкти, а банки припиняють кредитування реального сектору. Світ входить у режим фінансового виживання. Цей рекордний стрибок пояснює всі попередні аномалії на ринках початку 2026 року: екстремальний розпродаж акцій, стрімку втечу інвесторів у долар як у найліквіднішу «тиху гавань», а також неконтрольовані стрибки цін на нафту та золото. Глобальна економіка фактично завмерла в очікуванні найпотужнішого структурного шоку 21-го століття.