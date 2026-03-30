Енергетичний шок вплине на курс гривні — НБУ

Ескалація збройного конфлікту на Близькому Сході та стрімке подорожчання енергоносіїв створюють серйозні загрози для української економіки. Зростання вартості імпортного пального неминуче спровокує підвищений попит на іноземну валюту, що посилить тиск на курс гривні та міжнародні резерви. Щоб утримати ситуацію під контролем, Національний банк України зупинив цикл пом'якшення монетарної політики. Про це свідчать підсумки засідання Комітету з монетарної політики (КМП) НБУ.

Енергетичний шок та валютний попит

Лейтмотивом березневої дискусії в НБУ став зовнішній фактор — війна в країнах Перської затоки. Хоча на початку року фактична інфляція в Україні відповідала прогнозам (7,6% у лютому), на початку березня баланс ризиків різко погіршився.

Як зазначив один із членів КМП, енергоносії (нафта, газ, пальне) займають критично значну частку в загальному українському імпорті. Стрімкий стрибок світових цін на ці ресурси означає, що українському бізнесу знадобиться набагато більше доларів та євро для закупівлі того ж самого обсягу пального. Це автоматично стимулюватиме додатковий попит на іноземну валюту на міжбанку, що прямо посилюватиме тиск на обмінний курс гривні та вимиватиме міжнародні резерви Нацбанку.

Інфляційні наслідки: від логістики до продуктів

Наслідки геополітичної кризи не обмежуються лише валютним ринком. Учасники комітету виділили кілька паралельних загроз для українських споживачів:

Ефект доміно: подорожчання нафтопродуктів та газу через прямі та вторинні ефекти швидко закладатиметься у вартість широкого спектра товарів і послуг в Україні.

Аграрні ризики: ускладнення логістики в Ормузькій протоці, через яку транспортуються добрива, створить додатковий тиск на виробничі витрати фермерів, що зрештою призведе до подорожчання продуктів харчування.

Посилення рф: вищі ціни на енергоносії збільшують фінансову спроможність росії продовжувати війну, що поглиблює негативні наслідки для економіки України (зокрема через руйнування інфраструктури та дефіцит робочої сили).

Ситуація ускладнюється тим, що війна на Близькому Сході відвертає увагу міжнародної спільноти від України, а графік надходження фінансової допомоги вже зміщується порівняно з очікуваннями Нацбанку.

Рішення НБУ: ставка 15% залишається

Враховуючи посилення проінфляційних ризиків, погіршення очікувань населення та зростання попиту на валюту, всі 11 членів КМП одностайно проголосували за збереження облікової ставки на рівні 15% річних.