Головне за тиждень: стрибок інфляції, фінмоніторинг, дефіциту дизеля не буде

Головне за тиждень, з 23 по 27 березня.

ОВДП чи долар: при якому курсі валюта стає вигіднішою

Різке зростання курсу долара на початку 2026 року знову змусило українських інвесторів обирати між гривневими інструментами та купівлею готівкової валюти. Ключовим питанням залишається те, чи зможе дохідність державних облігацій перекрити темпи девальвації національної валюти. Про це повідомляє інвестиційна компанія ICU.

ВВП України скоротився на 1,2% за підсумками двох місяців 2026 року — Мінекономіки

За оцінками Міністерства економіки, за січень-лютий 2026 року валовий внутрішній продукт (ВВП) України скоротився приблизно на 1,2%. Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр економіки Олексій Соболев.

Дешева «Житомирка» та елітна Обухівська траса: скільки коштуватиме будинок під Києвом

Після тяжкої для Києва зими на ринку заміської нерухомості з'явилися нові тенденції. По-перше, цьогорічний сезон стартував незвично рано. По-друге, кияни змінюють підходи до вибору заміської нерухомості. По-третє, цінники на будинки зростають. «Мінфін» розбирався, що зараз відбувається на ринку заміської нерухомості Києва.

Рада звільнила власників пошкодженого житла від оплати комунальних послуг

25 березня Верховна Рада ухвалила закон щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та обліку збитків у зв’язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна.

Золото лихоманить: чи залишається жовтий метал захисним активом?

З початком воєнного конфлікту в Ірані вартість золота знизилася на понад 15%, що поставило під сумнів його статус «захисного активу». Але чи справді золото припинило виконувати цю функцію? — Відповісти це питання буде простіше, якщо розібрати причини поточної динаміки «золотих» цін.

Україні потрібно $52 млрд: Мінфін оцінив потреби зовнішнього фінансування на 2026 рік

Потреби України у зовнішньому фінансуванні залишаються значними — у 2026 році вони становлять близько $52 млрд. Про це повідомило Міністерство фінансів за підсумками 16-го засідання Керівного комітету Української платформи донорів.

Тимчасовий захист у ЄС для українців можуть продовжити: які рішення обговорюють

У країнах Європейського Союзу розпочали новий етап дискусій щодо можливого продовження тимчасового захисту для українців, які були змушені виїхати через повномасштабну війну. Якщо рішення ухвалять, механізм Temporary Protection Directive може діяти вже шостий рік поспіль. Водночас у Брюсселі дедалі частіше наголошують: формат цього продовження може суттєво змінитися.

Тотальний контроль: фінмоніторинг посилив правила звітування для банків та бізнесу