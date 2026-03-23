23 березня 2026, 16:38

«Нова пошта» шукає банк для купівлі на тлі падіння прибутків NovaPay

Поштово-логістична група Nova («Нова пошта») готується до поглинання одного з діючих українських банків для масштабування своєї фінансової дочірньої компанії NovaPay. Експансія у банківський сектор відбувається на тлі відчутного зниження чистого прибутку фінкомпанії та раптового звільнення її генерального директора. Про це повідомляє Forbes Ukraine 23 березня.

Поштово-логістична група Nova («Нова пошта») готується до поглинання одного з діючих українських банків для масштабування своєї фінансової дочірньої компанії NovaPay.

Експансія через поглинання

Керівництво логістичного оператора відкрито заявляє про наміри вийти за межі класичного небанківського фінтеху. Під час заходу Nova Summit 19 березня співвласник групи Вячеслав Климов анонсував зі сцени, що найближчим часом NovaPay може стати чимось більшим, ніж просто фінансовою компанією.

«Розглядаємо кілька банків, які продаються на ринку», — підтвердив Климов у коментарі 23 березня, зазначивши, що головна мета такої угоди полягає у розширенні продуктової лінійки для клієнтів групи Nova.

Зростання активів, але падіння прибутку

Компанія NovaPay, заснована у 2013 році як внутрішній сервіс для обслуговування клієнтів «Нової пошти», сьогодні еволюціонувала у самостійного гравця. Її застосунком користуються понад 800 000 клієнтів, на обслуговуванні перебуває 70 000 підприємців, а до зарплатного проєкту підключено понад 310 зовнішніх компаній. У вересні компанія також вийшла на європейський ринок, запустивши застосунок NovaPay EU у Литві. Крім того, NovaPay стала першою в Україні небанківською фінансовою установою, що отримала розширену ліцензію від НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати власні платіжні картки.

Однак фінансові результати за минулий рік демонструють негативну тенденцію щодо рентабельності. Хоча виторг компанії зріс із 9,1 млрд грн у 2024 році до понад 10 млрд грн, а чисті активи збільшилися на 26% (з 6,2 млрд до 7,3 млрд грн), чистий прибуток NovaPay обвалився на 21,2% — із 3,3 млрд грн до 2,6 млрд грн.

Ця фінансова просадка супроводжується раптовими кадровими перестановками. 23 березня стало відомо, що генеральний директор NovaPay Ігор Сироватко, який обійняв цю посаду в грудні 2025 року, залишить компанію до кінця березня. Топменеджер протримався в кріслі СЕО лише пів року.

Що зараз продається на банківському ринку України

Наразі український банківський ринок перебуває у стані жорсткої трансформації, і пропозиція активів для поглинання є доволі специфічною. З одного боку, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та держава періодично шукають інвесторів для націоналізованих невеликих банків, власниками яких раніше були підсанкційні особи (зокрема, мова йде про установи на кшталт PINbank чи «Мотор-банк»). Водночас держава готується до масштабної приватизації системних установ («Сенс Банк» та «Укргазбанк»).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

torn
torn
23 березня 2026, 17:52
За зарахування безготівкової оплати за товар ціною 3000 грн Нова пошта утримує комісію 130 грн, тоді як комісія банку за переказ аналогічної суми оплати через наданий термінал становить 39 грн, за зарахування 5000 грн комісія Новапей — 203 грн, проти 65 грн через термінал банку. Різниця у понад 3 рази. Чому державні органи обмежили розмір цих комісій для банків, а Нова пошта може ставити які завгодно?
torn
torn
23 березня 2026, 17:59
Сумарна комісія Новапей за переказ безготівкової оплати в 500 грн складає 7,7%, 5,6% за 1000 грн, 4,7% за 2000 грн. Тобто, якщо інтернет-магазин торгує товарами цінового діапазону 500−1000 грн післяплатою, то Нова пошта отримує з ОБОРОТУ цього магазину близько 6,7% комісій тільки за безготівковий переказ коштів. Ще ж звісно оплачуються послуги доставки. Для прикладу банки в Україні беруть за подібні перекази комісію 1,3%. Китайський підприємець за допомогою своєї держави може відправити безкоштовно товар на інший кінець світу, а у нас держава навіть не хоче обмежити надмірний апетит приватної поштової компанії, яка своїх клієнтів обклала подібними комісіями користуючись монопольним становищем.
